Billie Eilish se sincera sobre la ansiedad, el pánico y las autolesiones: "me sentía perturbada"

Billie Eilish tenía solo 15 años cuando sacó su primer debut discográfico y dos años más tarde era mundialmente conocida. Sus canciones han llegado al número 1 en la lista de éxitos, como ha sido el caso de Bad Guy.

La artista se ha abierto plenamente en una entrevista para 'Rolling Stone', donde ha querido hablar de la manera más sincera y sin tapujos: "Siempre he querido que me prestaran atención... pero no creo que nadie sepa lo que es realmente la fama. Porque si lo que querías es ser famosa... desde luego no era de esta manera", confiesa.

Billie Eilish se ha convertido en todo un icono del pop actual y se ha ganado tanto el cariño de su público como el de la industria musical, así como la admiración de artistas de gran prestigio. La cantante ha asegurado haber sufrido depresión, ansiedad e incluso ha hablado del lado oscuro de la fama. "Tío, tengo un trabajo increíble. Las cosas que logro hacer en mi carrera han sido increíbles".

Muy pocos saben que a los 12 años la artista empezó a sufrir un problema de salud mental. En esa época Billie Eilish estaba competiendo en concursos de baile y fue cuando se le diagnosticó 'disformia' corporal, "no podía ni mirarme al espejo", confesaba.

Una lesión que tuvo la cantante en su época de danza hizo que cayera en depresión. "Me llevó a un agujero. Entre en una fase de autodestruccion a la que no deberíamos llegar. El quid de la cuestión era que sentía que merecía sufrir dolor.", comentaba la artista. "Cuando la gente piensa en la Billie Eilish de los 14 años, creen que solo me ocurrió cosas buenas. Pero todo en lo que puedo pensar es en como de desgraciada era. Me sentía completamente perturbada y confundida".

Billie no es la única que ha sufrido de esa manera. Hay muchos jóvenes que están pasando por la misma situación que ella en su día. "A veces veo a chicas en mis shows con cicatrices en los brazos y eso me rompió el corazón. Ya no tengo cicatrices porque aquello paso hace mucho tiempo. Pero a unas cuantas de ellas es he dicho 'sed buenas con vosotras mismas'. Porque lo se, yo también estuve ahí", seguía diciendo la intérprete.

La cantante asegura que ya no está deprimida, pero sí confiesa tener ataques de pánico nocturno, cosa que nunca antes le había ocurrido. "Lloro durante un par de horas cada noche. Me siento muy, muy triste", explicaba la artista a 'Rolling Stone'.

Billie Eilish relata que estar de gira le provoca malestar. "No podía asumir el hecho de que tenía que salir otra vez", decía, "sentía que estaba en un limbo sin fin. Que no había un fin en el horizonte. Pensar en eso me hace literalmente vomitar. No soy una persona que suela hacerlo pero de la ansiedad vomitaba hasta dos veces" admitía.

