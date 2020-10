Billie Eilish estrena el videoclip de ‘No Time To Die’, la canción de la banda sonora de James Bond

Billie Eilish presenta el vídeo de 'No Time To Die' , su canción para la nueva entrega de James Bond . El vídeo es una mezcla de imágenes, por un lado vemos a la artista cantando bajo una luz tenue en un lugar oscuro, y por otro, descubrimos escenas de la película, que se estrenará en cines el 12 de noviembre.

Tras sorprender con 'No Time To Die', la canción de la banda sonora de la nueva película de James Bond, Billie Eilish ha lanzado el videoclip del tema.

A través de las imágenes, podemos ver a una Billie Eilish muy íntima, interpretando la canción en una habitación oscura mientras se muestran escenas del film, que llegará a los cines el próximo 12 de noviembre y estará protagonizado por Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes y Ana de Armas.

El lanzamiento de 'No Time To Die', en el mes de febrero, no pasó desapercibido. Era la primera vez que Billie Eilish sacaba una vena lírica nunca vista antes, sin efectos digitales ni sintetizador, para interpretar esta canción que muchos ya consideran la mejor de las últimas películas de la saga 007.

LETRA DE 'NO TIME TO DIE' DE BILLIE EILISH

I should've known

I'd leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed

Is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life

But life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else

That I'd fallen for a lie?

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

I let it burn

You're no longer my concern

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

No time to die

No time to die

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die