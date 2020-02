'No Time To Die' de Billie Eilish, probablemente la mejor canción de la historia de James Bond

Billie Eilish ha sorprendido a todos con la canción que ha publicado para la banda sonora de la nueva película de James Bond . Y es que la cantante ha sacado una vena lírica nunca vista antes, para interpretar 'No Time To Die' , la que muchos ya consideran la mejor canción original de las últimas películas de la saga.

Billie Eilish interpretando 'No Time To Die' / Getty/europafm.com

Hacer una canción para poner banda sonora a una película de James Bond, no debe ser tarea fácil: requiere una dosis de epicidad, mucha sensibilidad, y sorprender al público. Al menos, esos son los ingredientes imprescindibles, si quieres que tu canción no pase desapercibida entre la interminable lista de canciones que alguna vez han puesto banda sonora a la saga 007.

Y es que hace pocos días, Billie Eilish publicó el tema para acompañar a la nueva película de James Bond, 'No Time To Die', y precisamente desapercibida no pasó. Y es que la canción nos dejaba ver a una Billie Eilish desconocida hasta la fecha: una canción muy lírica, acompañada de una orquesta y sin efectos digitales ni de sintetizador.

Y Billie Eilish lo ha petado de nuevo (aunque esta vez sin tener que adornar sus canciones con sonidos estridentes y efectos de voz). Tanto es así que, a los pocos días de haber publicado la canción, fue la estrella invitada para actuar en los Brit Awards, conquistando tanto a fans como a críticas.

Lo cierto es que el tono misterioso y melancólico de 'No Time To Die' ha calado hondo entre sus seguidores, y hay quienes han llegado a asegurar que se trata de una de las mejores canciones originales de la saga James Bond. Repasamos algunas de las canciones más recordadas de la saga 007 y comprobamos si esas afirmaciones son ciertas o no.

Sin ninguna duda, una de las más recordadas es 'Skyfall' de Adele, para la película de James Bond con el mismo título. Y en realidad, sigue uno de los esquemas clásicos de este tipo de canciones: inicio suave y melódico, puente épico y final a todo volumen con la orquesta al completo. Eso sí, parece que la potente voz de Adele conquistó a medio planeta, ya que 'Skyfall' se convirtió en la primera canción de banda sonora de James Bond en ganar un Oscar.

Sam Smith también tuvo su pinito en el mundo de 007. En concreto, el cantante interpretó 'Writing's On The Wall' para el film Spectre. Y aunque la canción sorprendentemente también se llevó un Oscar, tuvo la misma repercusión que la película: apareció y se fue sin pena ni gloria.

Quizás el hecho de volver a los sonidos clásicos de Bond, tan cerca del éxito de Adele, o el hecho de que prácticamente no haya percusión en todo el tema, hizo que pareciera una balada más de Sam Smith, en vez de una banda sonora para el agente secreto más famoso del mundo.

Pero si hay un tema que cumple todos los requisitos que debe tener una canción original para una película de James Bond, es ‘Golden Eye’ de Tina Turner. Y es que la canción lo reúne todo: misterio, tensión, momentos de subidón, pasión y sensualidad. Y es que incluso la música, está escogida para que mientras escuches la canción te transportes a una de las peligrosas misiones del agente 007. Por eso no es de extrañar que muchos consideren la canción de Tina Turner, como una de las más representativas de la saga.

Shirley Bassey fue la primera en poner voz a una canción original, compuesta para que apareciera en los créditos de una película de James Bond. Fue ‘Goldfinger’, y apareció en el film con el mismo título, el tercero de toda la saga.

Esta canción sentó las bases de lo que serían las canciones de James Bond. No solamente porque fue la primera, sino también por el impresionante chorro de voz que salía de Shirley Bassey. Eso sí, muchos han sido los que han asegurado que solamente ella podría hacer que un título y una letra tan ridículos, funcionaran como lo hicieron.

Pero no siempre poner a un cantante de éxito a cantar una canción para una película de James Bond, es sinónimo de éxito. Si no, que se lo digan a Paul McCartney, que en 1973 puso voz a la canción ‘Live And Let Die’ para la película homónima. Hasta la fecha fue la canción más exitosa de toda la saga, entrando incluso en la lista Billboard Hot 100.

Pero tan solo hace falta escucharla atentamente, para darse cuenta de que no se trata de una canción nada habitual: cambios constantes de estilo musical, entonación más bien alegre cuando la música parece indicar otro sentimiento diferente… En definitiva, una canción que recuerda más bien poco a todo lo que asociamos a las películas del agente 007.

Volviendo a Billie Eilish, sin duda nos ha sorprendido su apuesta con 'No Time To Die'. Pero más allá de hacerlo por publicar una canción que pudiera pasar a los anales de la historia por su innovación o calidad vocal, lo ha hecho porque nos muestra a una Eilish en un registro nuevo hasta la fecha: la vemos a ella, sin más artificios, cantando una balada. Sin sintetizadores. Ni autotune. Ni sonidos estridentes. Solo ella y la orquesta. Eso sí, mezclado, no agitado. Un tema que para muchos, ya huele a Oscar.