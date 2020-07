Billie Eilish reflexiona sobre el amor a sí misma en 'my future'

'my future' es un canto al amor que nos invita a buscarnos dentro de nuestra propia individualidad, en lugar de hacerlo en terceras personas, para evitar convertirnos en un mero reflejo de nosotros mismos: "I'm not here / I'm just a mirror / You check your complexion / To find that your reflection's all alone".

Mientras Eilish narra su deseo que dejar una relación extrínseca para iniciar un romance interior en busca de la aceptación y el autoconocimiento, la música y la imagen sufren un cambio de ritmo: la pausa melancólica del piano desnudo se entremezcla con compases más enérgicos acompañados por una batería y guitarra con tonalidades funk, que se suman a este 'florecimiento interior' reflejado en una transformación del paisaje que le rodea.

Es entonces cuando la lluvia y el frío dejan paso a un nuevo amanecer en el que florecen libres las ramas del amor a uno mismo: "Porque yo estoy enamorada / De mi futuro / No puedo esperar para conocerla / Y yo (yo), estoy enamorada / Pero no de nadie más / Solo quiero conocerme a mí misma", canta Eilish.

El vídeo, dirigido por Andrew Onorato y producido por Chop Studio, guarda una clara influencia del anime japonés como hemos visto ya en otros proyectos visuales de varios artistas durante la cuarentena, pero inspirado en esta ocasión en obras más intimistas y delicadas de factorías como Ghibli de Miyazaki, de la que nos suenan títulos como 'Mi vecino Totoro', 'Nausicaä del Valle del Viento' o 'La tumba de las luciérnagas'.

Billie Eilish continúa así con la disección de su mundo interior, de sus miedos y sus inquietudes, que se han convertido ya en parte indispensable de su legado audiovisual.

'my future', canción compuesta durante la cuarentena, es el tercer tema que lanza Eilish tras su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

.

LETRA DE 'MY FUTURE' DE BILLIE EILISH

.

I can't seem to focus

And you don't seem to notice

I'm not here

I'm just a mirror

You check your complexion

To find your reflection's all alone

I had to go

Can't you hear me?

I'm not comin' home

Do you understand?

I've changed my plans

.

'Cause I, I'm in love

With my future

Can't wait to meet her

And I (I), I'm in love

But not with anybody else

Just wanna get to know myself

.

I know supposedly I'm lonely now (Lonely now)

Know I'm supposed to be unhappy

Without someone (Someone)

But aren't I someone? (Aren't I someone? Yeah)

I'd (I'd) like to be your answer (Be your answer)

'Cause you're so handsome (You're so handsome)

But I know better

Than to drive you home

'Cause you'd invite me in

And I'd be yours again

.

But I (I), I'm in love (Love, love, love, love)

With my future

And you don't know her

And I, I'm in love (Love, love)

But not with anybody here

I'll see you in a couple years

.

