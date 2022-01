Billie Eilish y Finneas ganan el Globo de Oro a Mejor canción original

Los hermanos Billie Eilish y Finneas se han llevado el Globo de Oro a Mejor canción original por la canción No Time to Die , de la última película de James Bond. El premio a la Mejor banda sonora fue para Hans Zimmer por Dune .

Y el Globo de Oro a Mejor canción original es para... Billie Eilish y Finneas por No Time to Die, tema principal de la última película de James Bond.

Sin tiempo para morir, nombre de la canción y también de la película, se impuso a las canciones Be Alive, el tema de Beyoncé de la película King Richard; Dos Oruguitas, la canción de Lin-Manuel Miranda para la película Encanto; Down to Joy, de Van Morrison para Belfast; y Aquí estoy, de Carole King y Jennifer Hudson para Respect.

La canción de Billie Eilish y Finneas ya se había llevado el premio Grammy en 2021 a Mejor canción para una obra audiovisual.

El premio a la Mejor banda sonora fue para Hans Zimmer, que ganó por su trabajo en la película Dune. Se impuso a Jonny Greenwood por El poder del perro, Alexandre Desplat por La crónica francesa, Germaine Franco por Encanto y el español Alberto Iglesias por Madres paralelas.

Lady Gaga y la Mejor película de comedia o musical

La que se ha quedado sin Globo de Oro ha sido Lady Gaga, nominada a Mejor actriz de drama por ser Patrizia Reggiani en la película La casa Gucci. El premio ha sido para Nicole Kidman por Ser los Ricardos. Su compañero Javier Bardem, también nominado a Mejor actor de drama, se quedó sin premio. Se lo llevó Will Smith por Rey Richard: Una Familia Ganadora.

El premio a Mejor drama fue para El poder del perro, mientras que el premio a Mejor película de comedia o musical fue para West Side Story, la revisión del clásico hecha por Steven Spielberg.

Los Globos de Oro 2022 se han anunciado en una gala sin celebrities, sin público y que tampoco ha sido retransmitida por televisión ni por Internet. Es una forma de denunciar la falta de diversidad de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés), que otorga estos premios.

La HFPA estaba formada antes por 87 periodistas, ninguno era una persona negra. Las críticas hicieron que diesen la bienvenida a 21 nuevos miembros, entre ellos hispanos y afroamericanos.