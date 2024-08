Su fruta favorita, su primer concierto y su vida en 5 palabras: estos son los datos más curiosos de Billie Eilish

EN 'THE LATE SHOW'

Billie Eilish se deja ver en cualquier sitio, ya sea una cita musical, deportiva o de entretenimiento. Y, como no podía ser de otra forma, la cantante de moda visitó el programa The Late Show, donde habló de distintos aspectos relacionados con su carrera, pero también de sus gustos en su vida personal.

Fue en la sección de preguntas 'profundas', The Colbert Questionert, donde la intérprete de Birds of a Feather se sinceró. Por ejemplo, contó que su sándwich preferido es el que le hace su hermano, el productor Finneas, "con pesto" y "berenjena".

También sobre sus gustos culinarios, la joven de 22 años tuvo que escoger entre las manzanas y las naranjas, la que resultó ser la pregunta más complicada para ella, pero finalmente se decantó por una Honeycrisp.

La intérprete de Whar Was I Made For? también reveló cuál es el animal que más miedo le da: "¡Una maldita ballena, amigo! ¡Esos cabrones son tan grandes!".

Sobre cuál es su película de acción favorita, la artista se decantó por una de superhéroes: "Me encanta Batman. He visto esa película como 17 veces".

Su primer concierto

Por otro lado, Billie Eilish contó que su primer concierto fue el de la banda The Neighbourhood, pues el líder era su exnovio, Jesse Rutherford.

El presentador le preguntó entonces sobre sus gustos musicales, pidiéndole que le diera el nombre de la canción que escucharía el resto de su vida si solo pudiera escoger una. "Escucharía 'Nightcall' de Kavinsky", desveló.

La cantante también tuvo que responder a una pregunta bastante profunda, sobre lo que piensa acerca de lo que ocurre tras morir. Aunque expresó que no tenía ni idea, dijo: "Volvemos a donde estábamos… nada". No obstante, admitió: "Me encanta la idea de otra vida".

Por último, Eilish describió su vida en cinco palabras: "Risas… sonrisas… abrazos… comida… cantos".