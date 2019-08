Bisbal reprende a una fan que le criticó: "tú no me conoces de nada"

David Bisbal (40) ha recibido un comentario en su publicación de Instagram por parte de una seguidora que no le ha gustado nada. El artista anunciaba que se encuentra sumergido en la grabación de su nuevo disco y que un nuevo single en forma de colaboración ya estaba listo,'Bésame', con Juan Magán.

"Qué hartura. Al final montas algún dúo porque da la sensación de que no eres capaz de tener éxito por ti solo. ¿Dónde quedó el Bisbal de Bulería con esas coreografías y esa espontaneidad? Qué lastima, con lo fan que yo he sido de ti, te están aconsejando mal. Tú sabrás lo que haces", comenta una usuaria en la publicación de Bisbal.

Esta crítica ha sido la gota que ha colmado el vaso para David Bisbal, que no ha podido más y ha decido contestar: "Tu opinión es muy respetable, pero en este caso la opinión ha sido como un regaño, como si te lo dijera tu tía Manoli, y tu a mi no me conoces de nada", dejaba claro el cantante.

A pesar del encontronazo entre David Bisbal y la seguidora, los comentarios de apoyo y muestras de cariño no han parado de crecer.

👉 David Bisbal enloquece a sus fans luciendo cuerpazo en bañador

El último single con colaboración del almeriense es 'Besame' con Juan Magán, el cual salió hace más de un mes y ya cuenta con más de 20 millones de visitas en Youtube.