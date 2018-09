Blas Cantó: "Me apetece estar cerca del público y hacerlo de una manera muy especial en el escenario"

Blas Cantó ha visitado los estudios de Europa FM para presentar su primer álbum, Complicado, que llega después de formar parte de Auryn y de lanzar en solitario temas como Él no soy yo, In your bed o Drunk and Irresponsible.

Juanma Romero ha estado hablando con él sobre el disco, sobre los detalles y secretos, pero también todo lo que ha querido transmitir, ya que para él "la música es terapéutica, nos ayuda a canalizar muchas emociones".

También hemos recordado su paso por Tu Cara Me Suena, donde se proclamó ganador de la quinta edición del talent show.

Asimismo, Blas Cantó ha revelado que está preparando unos conciertos muy íntimos, donde pueda sentir cerca al público. Él mismo dice que "Quiero desnudar las canciones, tengo la necesidad de contar cómo se escribieron y porqué, de una manera muy sincera".

¡Ya puedes volver a ver la entrevista que Juanma Romero le hizo a Blas Cantó!