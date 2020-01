Blas Cantó confirma que ‘Universo’ es el título de su canción para Eurovisión 2020

A principios de octubre conocíamos la gran noticia de que Blas Cantó será el representante de España en Eurovisión 2020. RTVE seleccionó al artista de forma interna tal como hizo en años anteriores con otros representantes como Pastora Soler, El Sueño de Morfeo o Edurne; y a diferencia de las últimas ediciones donde se apostó por un sistema de votaciones del público a partir de varios candidatos de Operación Triunfo.

Desde entonces, el artista murciano ha estado trabajando en encontrar la canción perfecta para Eurovisión, reuniéndose con varios compositores de todo el mundo. Y parece que ya ha encontrado el tema que interpretará el próximo 16 de mayo en Róterdam (Países Bajos), ya que, tras mucha expectación, ha anunciado su título: 'Universo'.

"Por fin puedo contaros que el nombre de la canción, con la que representaré a España en Eurovisión 2020, es 'Universo'. Este jueves podréis ver la portada aquí, y también conoceréis la fecha en la que saldrá la canción y el vídeo", explica en un vídeo en su cuenta de Instagram, de la que ha ocultado todas sus publicaciones dejando únicamente esta y otra anterior donde anunciaba el #EuroEstreno.

Además, el artista ha preguntado a sus seguidores a través de Twitter qué les ha parecido el título de la canción, donde ya hay numerosas opiniones: "A mí me fascina, opino que te pega mucho y que está muy relacionado con la manera tan bonita y profunda que tienes de ver el mundo. Como también de afrontar con todas las energías positivas posibles todo lo que te tengan preparado el destino, la vida y como no..., el #Universo 😘", "Ganas de poder oír la canción. Confío en que hayáis hecho algo muy bueno como para luchar por los primeros puestos. VAMOS!! ❤️", "Has dado gracias al UNIVERSO muchas veces... He dado gracias al UNIVERSO por ti, muchas veces... Y hoy, te doy las gracias a ti por el UNIVERSO... Me parece que no puede haber título más acertado ni más hermoso, para un sueño infinito y para una estrella de tu dimensión ❤️✨" o "Nos parece que estaba escrito en tus estrellas desde que naciste. Eres un UNIVERSO de ARTE, de MÚSICA, de MAGIA, de HUMANIDAD... De AMOR... De SUEÑOS... Ese título eres tú. Estamos inmensamente emocionados y felices, te queremos ❤️✨", son muchos de los mensajes de apoyo que pueden leerse.