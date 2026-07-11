Blue Ivy aparece en el concierto de su padre Jay-Z para tocar a piano 'Feelin' It'

Jay Z ha vuelto a los escenarios para celebrar el 30º aniversario de su disco Reasonable Doubt , y en una cita tan especial no podían faltar su mujer Beyoncé y su hija mayor, Blue Ivy.

El regreso de Jay-Z a los escenarios de Nueva York no pudo tener un inicio más especial.

El rapero inauguró este viernes 10 de julio su serie de conciertos JAŸ-Z 30 en el Yankee Stadium, una residencia con la que celebra el 30º aniversario de Reasonable Doubt, el álbum con el que debutó en 1996. El espectáculo, concebido como un homenaje a su legado, reunió a unas 45.000 personas y estuvo marcado por varias apariciones sorpresa.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Jay-Z presentó sobre el escenario a su hija mayor, Blue Ivy Carter, de 14 años. Y es que la joven se sentó al piano para interpretar el delicado solo de Feelin' It, sorprendiendo al público con una faceta musical poco conocida.

Aunque Blue Ivy ya había participado como bailarina en las giras de Beyoncé, ahora le ha tocado el turno de acompañar a su padre, junto al que ha demostrado su destreza musical.

Tras la interpretación, el artista no pudo ocultar su emoción. Se acercó a su hija, la abrazó entre los aplausos del estadio y la presentó con una frase que rápidamente se hizo viral en redes sociales: "Haced ruido por la legendaria Blue Ivy Carter". El gesto emocionó a los asistentes y reforzó la imagen de complicidad que padre e hija han mostrado en los últimos años, mientras Jay-Z ha revelado en varias ocasiones que Blue Ivy posee oído absoluto y ha aprendido a tocar el piano prácticamente de forma autodidacta.

Beyoncé, aparición estelar

Además de Blue Ivy, Beyoncé también apareció, sustituyendo la voz original de Mary J. Blige en Can't Knock the Hustle, uno de los grandes clásicos de Reasonable Doubt. Su irrupción desató la euforia del estadio y volvió a demostrar la química artística que mantiene con Jay-Z, compartiendo escenario por primera vez desde la gira Cowboy Carter.

El concierto también reunió a otras figuras imprescindibles de la carrera del rapero, como Nas, Alicia Keys, Jaz-O y Memphis Bleek, que fueron apareciendo a lo largo de la noche para interpretar algunos de los temas más emblemáticos de su discografía.