El bonito momento de Rosalía con un amigo en su primer concierto de Barcelona: "Nos conocimos en el Taller de Músics"

Rosalía ha vuelto a su Barcelona natal este 13 de abril con el primero de cuatro conciertos en la ciudad, y lo ha hecho con un show del LUX TOUR cargado de momentos que serán inolvidables.

La cantante ha conquistado a sus paisanos hablando en catalán y con Yolanda Ramos como la invitada del confesionario previo a La Perla, que ha regalado al público 10 minutos de carcajadas. Pero no ha sido la única presencia especial sobre el escenario.

La artista ha mostrado en todo momento su emoción por estar en Barcelona. Ha sido al dar paso a su actuación de Sauvingnon Blanc cuando las referencias catalanas se han abierto más paso: "A mí me gusta mucho el Sauvignon blanc, pero ... ¿y un Penedès? ¿Y un Empordà? ¿Y un Priorat? Aquí hay muchas cosas buenas".

La catalana ha pasado entonces a brindar junto a Llorenç, el pianista. Y no es un músico cualquiera, sino un antiguo amigo de la catalana: "Mallorquín de pura cepa, un amigo del Taller de Músics".

La artista le ha dejado entonces al pianista que resuma su historia con ella, para que el público conozca la otra versión de lo que vivió Rosalía en el centro musical catalán. "Nos conocimos en el Taller de Músics, nos hicimos amigos. Y aquí estoy, vaya años...".

Ante el revuelo del público, Rosalía ha disipado los rumores del momento. "Siempre hemos sido solo amigos y siempre has sido un amigo de 10, gracias Llorenç", ha añadido la catalana mientras saludaba cariñosamente al músico.