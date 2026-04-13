Setlist de los conciertos de Rosalía en Barcelona: todas las canciones

Rosalía regresa con su LUX TOUR a España. La artista dio grandes momentos en sus cuatro conciertos en Madrid, como los confesionarios con famosas como Aitana o Shannis.

Ahora, la artista celebra este lunes 13 de abril el primer concierto de su gira LUX TOUR en Barcelona, después de visitar Lisboa, y quién sabe si nos sorprenderá con algún invitado...

Desde que comenzó la gira en Lyon el 16 de marzo, Rosalía solo ha hecho un cambio en el repertorio al eliminar LA NOCHE DE ANOCHE, su colaboración con Bad Bunny. Algunos fans confiaban en que la cantante incluyera algún tema del disco El Mal Querer durante su paso por España, pero todavía no ha ocurrido.

En su primera noche en Madrid no hubo ninguna novedad musical respecto a su anterior concierto en París, y lo mismo ocurrió con las tres siguientes citas. En cambio, en Lisboa cantó una versión de Corazón Loco, de Bebo Valdés y Diego El Cigala y Memória junto a Carminho.

Por ello, repasamos la lista de canciones que se esperan para su primera noche en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la cual se divide en cuatro actos y un intermedio:

Acto 1

1. Sexo, violencia y llantas

2. Reliquia

3. Porcelana

5. Divinize

6. Mio Cristo Piange Diamanti

Acto 2

7. Berghain

8. SAOKO

9. LA FAMA

10. LA COMBI VERSACE

11. De Madrugá

Acto 3

12. El redentor

13. Can't Take My Eyes Off You (cover de Frankie Valli)

(cover de Frankie Valli) 14. La Perla

15. Sauvignon Blanc

16. La Yugular

Intermedio

17. Dios Es Un Stalker

18. La Rumba del Perdón

19. CUUUUuuuuuute

Acto 4