Setlist de los conciertos de Rosalía en Barcelona: todas las canciones
Rosalía celebra este lunes 13 de abril el primer concierto de su gira LUX TOUR en Barcelona. Al igual que en sus otros shows en Madrid, la artista interpretará canciones de su último álbum, de MOTOMAMI y de Los Ángeles.
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Rosalía regresa con su LUX TOUR a España. La artista dio grandes momentos en sus cuatro conciertos en Madrid, como los confesionarios con famosas como Aitana o Shannis.
Ahora, la artista celebra este lunes 13 de abril el primer concierto de su gira LUX TOUR en Barcelona, después de visitar Lisboa, y quién sabe si nos sorprenderá con algún invitado...
Desde que comenzó la gira en Lyon el 16 de marzo, Rosalía solo ha hecho un cambio en el repertorio al eliminar LA NOCHE DE ANOCHE, su colaboración con Bad Bunny. Algunos fans confiaban en que la cantante incluyera algún tema del disco El Mal Querer durante su paso por España, pero todavía no ha ocurrido.
En su primera noche en Madrid no hubo ninguna novedad musical respecto a su anterior concierto en París, y lo mismo ocurrió con las tres siguientes citas. En cambio, en Lisboa cantó una versión de Corazón Loco, de Bebo Valdés y Diego El Cigala y Memória junto a Carminho.
Por ello, repasamos la lista de canciones que se esperan para su primera noche en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la cual se divide en cuatro actos y un intermedio:
Acto 1
- 1. Sexo, violencia y llantas
- 2. Reliquia
- 3. Porcelana
- 5. Divinize
- 6. Mio Cristo Piange Diamanti
Acto 2
- 7. Berghain
- 8. SAOKO
- 9. LA FAMA
- 10. LA COMBI VERSACE
- 11. De Madrugá
Acto 3
- 12. El redentor
- 13. Can't Take My Eyes Off You (cover de Frankie Valli)
- 14. La Perla
- 15. Sauvignon Blanc
- 16. La Yugular
Intermedio
- 17. Dios Es Un Stalker
- 18. La Rumba del Perdón
- 19. CUUUUuuuuuute
Acto 4
- 21. BIZCOCHITO
- 22. DESPECHÁ
- 23. Novia Robot
- 24. Focu 'ranni
- 25. Magnolias