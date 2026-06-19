'Brigado': el legado de Dellafuente que da la bienvenida a 3NOC

Cuando el 21 de junio de 2025 Dellafuente dijo a los más de 80.000 más que llenaban las gradas del estadio Metropolitano de Madrid que necesitaba "descansar y asimilar todo esto que está ocurriendo", muchos se echaron las manos a la cabeza pensando que estaba anunciando su despedida.

Craso error, pues prácticamente un año después Pablo Enoc Bayo Ruiz, nombre real del artista, demuestra que tiene genio para rato con el lanzamiento de Brigado, el nuevo álbum de estudio del granadino en el que aumenta su registro artístico con una mayor involucración en cuanto a la producción musical y dando rienda suelta a una nueva identidad como 3NOC.

A quienes han seguido la siempre ascendente trayectoria de Dellafuente desde hace más de una década no les resulta raro el atrevimiento con el que el autor se vuelca en ritmos latinos como la bachata, la salsa o el reguetón, al tiempo que sigue rindiendo culto a sus raíces musicales con ritmos de rap, trap o sus ineludibles guiños al flamenco de su Granada natal.

Melodías en las que deja fluir una lírica en la que tan pronto es capaz de mostrar el amor que siente hacia su familia declarando que “ser padre es lo mejor que he sido", jugar con los mensajes crípticos que siempre le acompañan en barras como “toco madera por todo lo que fuimos, que no se muera", o recuerda sus orígenes “de la tierra del diseño de interiores”.

1. 'Vida en PNG'

Dellafuente entra en Brigado cerciorándose de que la grabación está activada para, por fin, mostrar que ha estado madurando desde que se alzó como máximo exponente del género urbano en el estadio Metropolitano. Una canción en la que el autor sigue mirando al futuro de su carrera sin plantearse ningún límite.

2. 'Sin explicacion3s' ft. 3NOC

Su nueva personalidad aparece en esta canción en la que los ritmos latinos se hacen con el mando musical. Un tema en el que los anhelos del artista toman forma de silogismos, con una base hecha para bailar.

3. 'Modo avión'

Tal vez se trate de una de las canciones con un sonido más experimental de todo el álbum, con la inclusión de cuerdas al final de la misma, y en la que, de nuevo, Dellafuente se ampara en figuraciones aéreas para su lírica.

4. 'No me sabe a na'

Parece que haber llegado a la cima, escalón tras escalón, no ha resultado tan dulce como aparenta desde fuera. Una canción en la que el artista admite que, a pesar de probar el sabor de lo que para mucho supondría el éxito, su paladar no termina de encontrar la satisfacción.

5. 'Me olvido'

Que las cosas han cambiado en la vida de Pablo Enoc Bayo Ruiz desde que inició su andadura musical hace más de una década parece una obviedad. Sin embargo, Dellafuente se olvida cuando en cuando de ello para volver a ser El Xino, como le han conocido siempre sus más cercanos.

6. '2:3 Filipenses'

La acertada elección de este versículo de la Biblia para nombrar el track sintetiza dos de las virtudes que siempre han marcado la personalidad del autor: la humildad y la unidad. Una canción en la que el autor se apoya en la guitarra, el violín, el sonido del agua y el de un monitor cardiaco para aconsejar a sus oyentes estas conductas.

7. 'Espíritu Santo'

En una combinación latinoandaluza, Dellafuente anima a la introspección profunda en este tema, asegurando que “valiente es arrepentirse cuando no hay testigos".

8. 'La vida te da sopr3sas' ft. 3NOC

Sin duda, una de las canciones más celebradas por sus acólitos, que han podido observar en primera persona como este robo o rescate, depende de la interpretación, se instala en la memoria con sus guiños rumberos.

9. 'El baile del agua'

Cambio de registro total a la electrónica con un gran coro de acompañamiento, en la que el granadino recalca que, sobre todo, le importa la opinión de quien él mismo elige.

10. 'Caravaggio'

Una versión cruda de la realidad de Dellafuente que, a través del ritmo de salsa, anima a bailar desde la primera hasta la última nota.

11. 'Mi modo de vida' ft. 3NOC

Si por algo se desvive este artista, es por su familia. Una voluntad que sale a relucir en cada ocasión que puede y que se convierte en homenaje en Mi modo de vida.

12. 'Agradecío'

Para finalizar, Dellafuente deja patente su agradecimiento al camino que ha recorrido y a los que le han acompañado a lo largo del mismo.