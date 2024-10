'The Woman In Me'

Britney Spears está trabajando en nueva música para su 'biopic'

Britney Spears ha vuelto a trabajar en nuevas canciones de cara a la banda sonora de The Woman In Me, el biopic basado en sus memorias en el que se trasladará a la gran pantalla la vida de la artista.