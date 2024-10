Kylie Minogue desvela el 'hit' de Britney Spears que casi cae en sus manos: "Iba para mí"

No nos cabe duda de que Kylie Minogue forma parte de ese 'Olimpo' del pop, mérito cosechado por su larga trayectoria en el que nos ha regalado auténticos temas con los que se ha mantenido en primera línea dentro del panorama musical.

Sin embargo, a veces el destino puede ser un poco caprichoso. En el caso de Kylie, es innegable los grandes temas que tiene como Can't Get You Out Of My Head,Get Outta My World o In Your Eyes. No obstante, la cantante de All The Lovers ha confesado el que podría ser uno de los mayores secretos de su trayectoria. Tal y como ha comentado la propia artista en el pódcast Audacy Check-In, confesó que casi tuvo en sus manos 'Toxic', la canción de Britney Spears.

El presentador, Mike Adam, le preguntó acerca sobre si a lo largo de su trayectoria había algún tema que se le escapó. "Sí, hay una pequeña canción llamada Toxicque iba para mí, y yo estaba como, '¿Tóxica?' No sé si quiero una canción llamada Toxic...", ha detallado. Sobre este tema que coronó a la princesa del pop, la australiana ha añadido que "estaba destinada a ser una canción de Britney Spears" y que no podía imaginarse "que fuera otra cosa".

Kylie Minogue sobre su gira mundial: "Puede que venga a España"

Con la llegada de Tension II, su último décimo séptimo trabajo discográfico, la artista se embarcará en su 2025 a una infinidad de escenarios con los que viajará por medio mundo. En febrero dará el pistoletazo de salida en su Australia natal, recorriendo además parte del continente asiático y Estados Unidos. En mayo será cuando Kylie aterrice en Europa.

Hace unos días, tuvimos el placer de hablar con ella en una entrevista exclusiva. No obstante, bien es cierto que aunque no tiene fechas en nuestro país, esta realidad podría cambiar. "Yo también os quiero y el público es increíble. Así que todo lo que diré es que, miren este espacio: puede que venga a España".

La admiración de Kylie Minogue por Dua Lipa

Fue algo que ya avanzamos en EuropaFM. La conexión entre artistas es evidente y más cuando puedes ser inspiración para otras generaciones de artistas. Es el caso de Dua Lipa, quien ha confesado que la artista de Into The Blue es una de sus mayores inspiraciones. Le preguntamos acerca del videoclip de Illusion, donde la británica aparece en las piscinas olímpicas de Barcelona, algo que ya hizo Kylie con el videoclip de Slow.

"Ella (Dua Lipa) dijo que la canción favorita era Slowy su vídeo favorito también. Entonces, en algún lugar de su inconsciente tiene que estar ahí (...) ella es increíble, lo está rompiendo y soy una gran admiradora", ha confesado Minogue.