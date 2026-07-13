Britney Spears sale al paso de su última polémica
La diva de los años 2000 Britney Spears ha sido fotografiada asomando la mitad de su cuerpo por encima del techo de un coche y miles de fans se han pronunciado en redes sociales.
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Desde hace años, las noticias relacionadas con Britney Spears están vinculadas a su comportamiento o determinadas polémicas, más que en la música de quien fuese la princesa del pop durante los primeros años del siglo XXI.
Una dinámica que se ha vuelto a repetir durante las últimas horas, ya que la cantante ha sido fotografiada asomando medio cuerpo por encima de un coche en una autopista de Los Ángeles.
Una noticia publicada en primer término por el portal estadounidense TMZ y que la cantante no ha tardado en responder en sus redes sociales. "Lo que la gente ve son dos segundos de locura de mí arqueándome hacia los cielos !!!!! y sin embargo los días y las horas de mi realidad !!!!!! Nada es lo que parece", ha escrito en un post en su perfil oficial de Instagram.
Un comportamiento que, sin embargo, aún no se sabe si tendrá consecuencias para la autora de Toxic, ya que no existe ninguna ley de tráfico específica que sancione este tipo de comportamientos en California.
Aún así, una fuente cercana a la cantante ha asegurado al diario británico Daily Mail que el incidente se debió al estado de congestión de la vía. "Britney solo se asomó por el techo corredizo un momento, quería ver cómo estaba el tráfico más adelante porque los coches se habían detenido. Quería ver cuánto tiempo estarían retrasados", ha explicado al medio.