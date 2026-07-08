El biopic de Britney Spears ya tiene guionista: Liz Meriwether, conocidas por series 'New Girl'

Tras el éxito de Bohemian Rhapsody en 2018, los biopics de grandes estrellas de la música se han convertido en una constante en Hollywood: de Michael Jackson a Elvis Presley, pasando por Elton John. Ahora le llega el turno a la Princesa del Pop: Britney Spears.

Según ha informado el portal estadounidense Page Six, la guionista Liz Meriwether, nominada a cuatro premios Emmy por New Girl, será la encargada de escribir la película, basándose en las memorias de la artista, The Woman in Me, publicadas en 2023. Universal Pictures será la encargada de transformar el libro en un filme dirigido por Jon M. Chu (Wicked) y producido por Marc Platt (Wicked). Además, la propia Britney Spears estará involucrada en el proyecto.

En The Woman in Me, Spears escribió sin tapujos sobre su infancia en Luisiana, su rápido ascenso al estrellato en la adolescencia, su relación con Justin Timberlake y la etapa en la que estuvo tutelada por sus padres, tras su crisis psicológica. El libro, que vendió más de un millón de ejemplares en una semana, se adaptó en 2024 a un audiolibro narrado por la actriz Michelle Williams.

Todavía se desconocen más detalles sobre la película, como los actores que la protagonizarán o para cuándo está prevista.

Más 'biopics' que se estrenarán próximamente

El de Britney Spears no es el único biopic que veremos en los próximos años. En 2028 se estrenará The Beatles - A Four-Film Cinematic Event, un proyecto que consistirá en cuatro películas, una por cada miembro de la banda, protagonizadas por Paul Mescal como Paul McCartney, Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan como Ringo Starr.

Más allá de grandes estrellas musicales, la fiebre de los biopics también ha llegado a las figuras históricas y está previsto que el año que viene salga una película sobre Juana de Arco, protagonizada por Isla Johnston y basada en la novela de Thomas Keneally Blood Red, Sister Rose.