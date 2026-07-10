El setlist de Bruno Mars para sus conciertos en Madrid: todas las canciones de su gira 'The Romantic Tour'

La última vez que pudimos disfrutar de Bruno Mars en directo en nuestro país fue en junio de 2018, durante su gira 24 K Magic World Tour. Ocho años más tarde, el artistas estadounidense regresa a la capital española para dar dos conciertos el 10 y 11 de julio en el Metropolitano, en dos noches que prometen ser inolvidables.

Los conciertos forman parte de su gira The Romantic Tour, que comenzó el pasado mes de abril en Estados Unidos y con la que Mars recorrerá América del Norte y Europa en 2026 y Japón en 2027.

DJ Pee Wee y Victoria Monét son los encargados de amenizar la espera antes del concierto, que comenzará sobre las 20:30 horas. El setlist incluye casi todas las canciones del último disco del artista, The Romantic y un fragmento dedicado exclusivamente a canciones de su proyecto junto a Anderson.Paak, Silk Sonic. Aunque tampoco faltan los éxitos que han ido marcando toda su trayectoria, como Marry You, Locked out of Heaven o Uptown Funk. Descubre el listado completo a continuación.

Setlist Bruno Mars con ‘The Romantic Tour’:

Risk it All

Cha Cha Cha

On My Soul

24k magic

Treasure

God Was Showing Off

I Just Might

perm

Why You Wanna Fight?

Low Rider Medley: Oh Girl/ Miss You/You Are Everything/I Want to Be Your Man

That's What I Like

Something Serious

Blast Off

Silk Sonic Intro

777

Fly as Me

Smokin Out The Window

Leave The Door Open

Marry You

Die With a Smile

Piano Medley: It Will Rain/Talking to The Moon/When I Was Your Man

Versace On The Floor

Locked Out of Heaven

Just The Way You Are

Uptown Funk

Dance With Me