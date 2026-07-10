El setlist de Bruno Mars para sus conciertos en Madrid: todas las canciones de su gira 'The Romantic Tour'
The Romantic Tour de Bruno Mars pasa el viernes 10 y el sábado 11 de julio por Madrid. Descubre todos las canciones del setlist que sonarán este fin de semana en el estadio Metropolitano.
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Dónde aparcar cerca del estadio Metropolitano para el concierto de Bruno Mars
La última vez que pudimos disfrutar de Bruno Mars en directo en nuestro país fue en junio de 2018, durante su gira 24 K Magic World Tour. Ocho años más tarde, el artistas estadounidense regresa a la capital española para dar dos conciertos el 10 y 11 de julio en el Metropolitano, en dos noches que prometen ser inolvidables.
Los conciertos forman parte de su gira The Romantic Tour, que comenzó el pasado mes de abril en Estados Unidos y con la que Mars recorrerá América del Norte y Europa en 2026 y Japón en 2027.
DJ Pee Wee y Victoria Monét son los encargados de amenizar la espera antes del concierto, que comenzará sobre las 20:30 horas. El setlist incluye casi todas las canciones del último disco del artista, The Romantic y un fragmento dedicado exclusivamente a canciones de su proyecto junto a Anderson.Paak, Silk Sonic. Aunque tampoco faltan los éxitos que han ido marcando toda su trayectoria, como Marry You, Locked out of Heaven o Uptown Funk. Descubre el listado completo a continuación.
Setlist Bruno Mars con ‘The Romantic Tour’:
Risk it All
Cha Cha Cha
On My Soul
24k magic
Treasure
God Was Showing Off
I Just Might
perm
Why You Wanna Fight?
Low Rider Medley: Oh Girl/ Miss You/You Are Everything/I Want to Be Your Man
That's What I Like
Something Serious
Blast Off
Silk Sonic Intro
777
Fly as Me
Smokin Out The Window
Leave The Door Open
Marry You
Die With a Smile
Piano Medley: It Will Rain/Talking to The Moon/When I Was Your Man
Versace On The Floor
Locked Out of Heaven
Just The Way You Are
Uptown Funk
Dance With Me