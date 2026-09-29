Bruno Mars reacciona al vídeo de Karol G y Drake bailando sobre el escenario

La historia de amor entre Bruno Mars y Karol G no deja de dar vuelcos desde que ambos lanzaron su colaboración Still a principios de agosto. Una canción que, además de encandilar a sus fans, también ha desatado una ola de especulaciones, alimentada por ambos protagonistas a través de crípticos mensajes en redes sociales.

Un marco en el que la aparición de Drake durante el último concierto de La Bichota en Houston parece haber trastocado. El rapero fue el invitado estrella de Karol G en la ciudad texana y sus sensuales bailes desataron la euforia entre el público por la reacción del canadiense.

Un vídeo que se ha hecho viral al instante, llegando también a Bruno Mars, que no ha dudado en reaccionar a las imágenes en su perfil de Instagram. "Cuando veas a Drake bailando con tu amor platónico latino en 4k @karolg @champagnepapi, respóndeme lo antes posible. ¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La recuperaré!", ha escrito en la publicación en la que aparece pensativo en un jet privado.

Quien sabe si esta trama desencadenará una nueva colaboración o presencia sobre el escenario con Viajando el Mundo Tropitour, donde el hawaiano ya ha participado durante el concierto de Karol G en Los Ángeles.