BTS dará un concierto virtual el 24 de octubre

BTS protagonizará un nuevo concierto virtual, al que han llamado 'Permission To Dance On Stage'.

PERMISSION TO DANCE ON STAGE

BTS protagonizará un nuevo concierto para alivio y gozo de su ejército particular de fans, titulado Permission To Dance On Stage. El evento será el próximo 24 de octubre y, por supuesto, Permission To Dance y Butter serán sus dos grandes canciones protagonistas.

Después de que las dos canciones arrasaran durante todo el verano, el concierto Permission To Dance On Stage será el broche perfecto para celebrar el éxito de las nuevas canciones de la banda K-Pop más famosa de todas.

Después de mucho tiempo sin verlos en directo, los chicos de BTS volverán a cantar para su público, al menos de forma digital. Así y todo, verlos de nuevo es motivo suficiente para estar de festejo. Esperamos que no pase mucho tiempo hasta verlos delante de su ARMY.

Récord de entradas

No hay que olvidar que, con Map Of The Soul ON:E, BTS vendió la mayor cantidad de entradas para un concierto online ¡unos 756.000!.

¿Cómo y cuándo ver el concierto de BTS?

El concierto Permission To Dance On Stage será el 24 de octubre y se podrá ver a través de la página de Weverse.

¿Cuándo se pondrán a la venta las entradas?

La agencia de BTS, Big Hit Music, se encargará de anunciarlo próximamente. El anuncio oficial se realizó el pasado 14 de septiembre en redes sociales.

BTS y Coldplay

Hace unos días ya os contábamos de la próxima colaboración, que juntará a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook junto a Coldplay para cantar My Universe.