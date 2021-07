BTS presenta 'Permission to Dance' en el programa de Jimmy Fallon: así ha sido la espectacular actuación

BTS, el grupo surcoreano que debutó en 2013 y que está formado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ha estrenado nueva canción, Permission to Dance. La presentación del nuevo tema ha sido en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon y ha sido espectacular.

Las estrellas del pop organizaron una performance en un centro comercial vacío donde realizaron los movimientos de baile que caracterizan al grupo. Sobre ellos, un montón de globos morados y blancos y muchos bailarines alrededor. La actuación no ha dejado a nadie indiferente.

'Butter': su nuevo álbum

BTS estrenó nuevo álbum el pasado 9 de julio, con el título Butter. En este proyecto la banda de K Pop y el británico, Ed Sheeran, se han vuelto a unir para crear la canción que presentaron en Jimmy Fallon, Permission to Dance. Ed Sheeran y BTS ya plantearon esta fórmula en 2019 para crear uno de los temas (Make it Right) del disco de BTS, Map of the Soul: Persona.

En la entrevista del programa The Tonight Show Jimmy Fallon y los artistas hablaron sobre los inicios de la banda, sus ganas de comenzar una gira mundial, además respondieron preguntas de verdadero y falso y reaccionaron a los rumores que la gente dice sobre ellos.

La banda volverá este miércoles 14 de julio al programa para presentar otro de sus temas.