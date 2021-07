BTS no descarta lanzar un tema en español "cuando sea el momento"

Los chicos de BTS nunca han visto a Ed Sheeran en persona, pero eso no significa que no puedan hacer magia juntos. Los integrantes de la banda coreana han hablado con la revista EW de esta unión que ha resultado ser un éxito. En solo unos días, el vídeo oficial de Permission to Dance acumula 140 millones de reproducciones.

Cuando el cantante inglés les enseñó a los chicos de BTS una demo de Permission to Dance, el tema que había coescrito con el cantante de Snow Patrol Johnny McDaid y su colaborador frecuente Steve Mac, estos supieron de inmediato que querían grabarla.

"Ed nos envió esta canción increíblemente buena, y tan pronto como la escuchamos no pudimos resistirnos", contó J-Hope a EW. "Pensamos que también iba muy bien con nuestra imagen, así que simplemente lo hicimos".

¿Qué harían si conociesen a Ed Sheeran en persona?

"Le diría que soy un gran admirador", dice V. "¡Le cantaría nuestra canción!" agrega J-Hope. Todos los miembros de la banda se han mostrado agradecidos por la oportunidad de interpretar una canción de uno de los artistas más exitosos de Inglaterra. "Estoy muy agradecido con Ed Sheeran", dijo Jungkook. "Espero que tengamos más oportunidades de trabajar con él".

Además, los chicos no descartan volver a grabarla con la voz de Ed Sheeran. "¡Lo escucharía todos los días si eso sucediera!", explica V sobre esta posibilidad.

Abiertos a cantar en español

Sus temas en inglés han sido todo un éxito pero lo cierto es que el grupo no se cierra a tocar otros idiomas. "Estamos abiertos a cualquier cosa", dice RM. "Quizás cuando sea el momento, creo que podremos lanzar otra canción en inglés, coreano o español, o en cualquier idioma".