Bunbury anuncia disco y gira de conciertos con tres paradas en España: fechas y entradas
Enrique Bunbury ha regalado a sus fans un aluvión de noticias: tras el estreno de su nueva canciónCreer que se puede creer, ha desvelado la fecha de lanzamiento de su próximo álbum y las fechas de su gira de conciertosNuevas Mutaciones Tour 2026.
Bunbury rememora el pasado con su concierto en el Movistar Arena de Madrid
Este 5 de febrero, Bunbury ha estrenado su nuevo sencillo: Creer que se puede creer. Se trata del tercer adelanto del próximo álbum de estudio del artista, titulado De un siglo anterior. El disco, que ya se puede reservar, verá la luz el próximo 17 de abril de 2026.
No conforme con este regalo a sus fans, Bunbury también ha anunciado su nueva gira de conciertos bajo el nombre Nuevas Mutaciones Tour 2026. Incluye 14 espectáculos en América y España, donde vendrá en diciembre de este año con tres fechas: una en el Movistar Arena de Madrid, otra en Valencia y una última en Zaragoza.
Fechas de su gira en 2026
- 10 octubre - Puebla, México
- 12 y 15 octubre - CDMX, México
- 21 octubre - Guadalajara, México
- 26 octubre - San José, Costa Rica
- 29 octubre - Bogotá, Colombia
- 4 noviembre - Buenos Aires, Argentina
- 7 noviembre - Lima, Perú
- 9 noviembre - Santiago, Chile
- 12 y 14 noviembre - Nueva York, Estados Unidos
- 17 noviembre - Highland, California, Estados Unidos
- 21 noviembre - Los Ángeles, California, Estados Unidos
- 4 diciembre - Madrid, España - Movistar Arena
- 7 diciembre - Valencia, España
- 12 diciembre - Zaragoza, España
Cómo comprar entradas
Bunbury todavía no ha informado sobre el proceso de venta de entradas para su gira de 2026, pero sí ha compartido un código QR con un enlace para suscribirse a su "Wallet Pass Oficial". Puedes hacerlo a través de este enlace.
Según la información de esta página, uno de los beneficios de suscribirse es acceder "a preventa". "Sé el primero en la fila. Los superfans obtienen acceso anticipado a entradas y ventas exclusivas", asegura la web.
Músicos que acompañarán a Bunbury
Con un nuevo espectáculo, Enrique Bunbury revisará su discografía con una magnífica banda de diez músicos que promete muchas sorpresas:
- Robert Castellanos: Bajo (Los Santos Inocentes)
- Ana Belén Estaje: Violín (Huracán Ambulante)
- Ramón Gacías: Batería (Los Santos Inocentes)
- Javier García-Vega: Trombón y Guitarra española (Huracán Ambulante)
- Luismi Huracán: Percusiones (Huracán Ambulante)
- Jordi Mena: Guitarras (Los Santos Inocentes)
- José Miguel Pérez Sagaste: Saxo y Acordeón (Joaquín Sabina)
- Jorge 'Rebe' Rebenaque: Piano y Hammond (Los Santos Inocentes)
- Álvaro Suite: Guitarra y coros (Los Santos Inocentes)