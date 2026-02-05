Bunbury anuncia disco y gira de conciertos con tres paradas en España: fechas y entradas

Este 5 de febrero, Bunbury ha estrenado su nuevo sencillo: Creer que se puede creer. Se trata del tercer adelanto del próximo álbum de estudio del artista, titulado De un siglo anterior. El disco, que ya se puede reservar, verá la luz el próximo 17 de abril de 2026.

No conforme con este regalo a sus fans, Bunbury también ha anunciado su nueva gira de conciertos bajo el nombre Nuevas Mutaciones Tour 2026. Incluye 14 espectáculos en América y España, donde vendrá en diciembre de este año con tres fechas: una en el Movistar Arena de Madrid, otra en Valencia y una última en Zaragoza.

Fechas de su gira en 2026

10 octubre - Puebla, México

12 y 15 octubre - CDMX, México

21 octubre - Guadalajara, México

26 octubre - San José, Costa Rica

29 octubre - Bogotá, Colombia

4 noviembre - Buenos Aires, Argentina

7 noviembre - Lima, Perú

9 noviembre - Santiago, Chile

12 y 14 noviembre - Nueva York, Estados Unidos

17 noviembre - Highland, California, Estados Unidos

21 noviembre - Los Ángeles, California, Estados Unidos

4 diciembre - Madrid, España - Movistar Arena

7 diciembre - Valencia, España

12 diciembre - Zaragoza, España

Cómo comprar entradas

Bunbury todavía no ha informado sobre el proceso de venta de entradas para su gira de 2026, pero sí ha compartido un código QR con un enlace para suscribirse a su "Wallet Pass Oficial". Puedes hacerlo a través de este enlace.

Según la información de esta página, uno de los beneficios de suscribirse es acceder "a preventa". "Sé el primero en la fila. Los superfans obtienen acceso anticipado a entradas y ventas exclusivas", asegura la web.

Músicos que acompañarán a Bunbury

Con un nuevo espectáculo, Enrique Bunbury revisará su discografía con una magnífica banda de diez músicos que promete muchas sorpresas: