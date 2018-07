El bus fiestero de Fergie en 'L.A Love (La La)'

L.A Love (La La) es lo último que podemos escuchar de Fergie desde su A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) como parte de la banda sonora de El Gran Gatsby.

Este comeback supone el primer single de su segundo álbum en solitario que todavía no ha despuntado en las listas de ventas. Para impulsarlo, la ex cantante de The Black Eyed Pleas s ha grabado un videoclip en el que recorre las calles de Los Ángeles a bordo de un autobús fiestero.

Además, al final del vídeo podemos ver a famosos amigos de la cantante interpretando el estribillo de la canción como el presentador Ryan Seacrest, la actriz Hilary Swank, la también actriz y cantante Taylor Momsen o Kelly Osbourne, entre otros.