La cabeza decapitada de The Weeknd tiene una nueva vida en 'Too Late'

The Weeknd continúa acompañando con increíbles pieza audiovisuales las canciones de su álbum After Hours . La trama iniciada con 'Heartless' en el que el artista se sumerge en una trepidante aventura psicotrópica con un desenlace de lo más 'gore' en 'In Your Eyes' ; tiene su continuidad en 'Too Late', su nuevo single en el que vemos qué ha ocurrido con su cabeza decapitada.

The Weeknd en el vídeo de 'Too Late' / Universal Music

A finales del año pasado The Weeknd anunció 'Heartless', el primer avance que lanzó de After Hours, como "nuevo capítulo psicótico de fusión cerebral".

En este primer capítulo nos presentaba un nuevo personaje con una nueva imagen con el pelo afro y sus ya icónicas chaqueta roja y gafas retro. La transición del personaje creado para Starboy, su anterior trabajo, al actual de After Hours, nos la explica en el vídeo animado de Snow Child, publicado en plena pandemia.

Con un aire setentero que acompaña a todas las canciones del álbum, The Weeknd muestra los altibajos de este viaje psicotrópico en la ciudad de Las Vegas durante los vídeos de 'Heartless', 'Blinding Lights', 'After Hours' e 'In Your Eyes', donde le entra una obsesión persecutoria por Zaina Miuccia, quien termina decapitándolo.

Y cuando parecía que esta decapitación significaba el fin del ciclo de After Hours, The Weeknd le da una vuelta más a esta surrealista historia con el vídeo de 'Too Late', su nuevo single.

Fuera ya de Las Vegas, vemos a dos mujeres en un coche con las cabezas completamente vendadas, como si acabasen de someterse a unas cirugías estéticas por razones desconocidas.

Durante el trayecto a casa se topan con la cabeza decapitada de The Weeknd en mitad de la carretera, y deciden llevársela a casa con un siniestro propósito. ¡Dale al play para descubrir el desenlace!

LETRA DE 'TOO LATE' DE THE WEEKND

No-no, no-no, no-no-no

I let you down, I led you on

I never thought I'd be here without you

Don't let me drown inside your arms

Bad thoughts inside my mind

When the darkness comes, you're my light, baby

My light, baby, my light when it's dark, yeah

I'm too high, baby, too high, baby

'Cause I know right now, that I lost it (hey)

It's way too late to save our souls, baby (oh, oh, yeah)

It's way too late, we're on our own (baby, on my own)

I made mistakes, I did you wrong, baby (oh, oh, yeah)

It's way too late to save my

I can't trust (I can't trust) where I live (where I live)

Anymore (anymore, anymore, anymore)

Sources say that we're done, how would they know?

We're in hell, it's disguised as a paradise with flashing lights

I just wanna believe there's so much more (hey, woo, hey, woo, hey)

It's way too late to save our souls, baby (oh, oh, yeah)

It's way too late, we're on our own (baby, on my own)

I made mistakes, I did you wrong, baby (oh, oh, yeah)

It's way too late to save my

And, ooh, I tell myself I should get over you

I said ooh, I know I'd rather be all over you

I'm trying, trying, but I, I just want your body

Riding slow on top of me, girl, on top of me

I want you, babe, ooh-ooh

It's way too late (late) to save our souls

Baby (souls, baby, oh, oh, oh-oh-oh)

It's way too late, we're on our own (baby, on my own)

I made mistakes (mistakes), I did you wrong, baby (oh, oh, yeah)

It's way too late to save my