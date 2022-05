La canción de Amaia y Rigoberta Bandini: la historia de su colaboración

DEL DISCO 'CUANDO NO SÉ QUIÉN SOY'

Amaia Romero y Rigoberta Bandini colaboran en Bienvenidos al show, una de las canciones del disco Cuando no sé quién soy, que la de Pamplona lazó el pasado 12 de mayo.

Rigoberta Bandini es uno de los muchos nombres conocidos que aparecen en en los títulos de crédito de este trabajo, del que ha hablado en una entrevista en La Vanguardia, en la que es refiere a cómo surgió la idea de trabajar con la cantante de Ay, mamá.

"La conocí cuando ya sonaba mucho, quedé en su casa, estuvimos mucho rato hablando de nuestras propias experiencias, y como en aquel momento estaba preparando este segundo álbum le dije que estaría muy bien quedar un día y componer algo. Y así fue. Una cosa como muy natural", cuenta la de Pamplona en la entrevista sobre cómo surgió Bienvenidos al show.

Amaia habla con admiración de Rigoberta Bandini, de la que dice se ha convertido en un referente:" Me encanta lo que hace, y además ella me parece como algo muy único que no se puede comparar con nada. Para mí es como un modelo a seguir, y desde el primer momento también la admiré como persona".

Alizz, el concierto que unió a Amaia y a Alizz

No es necesario leer estas palabras de Amaia para saber que la artista es gran seguidora de Rigoberta Bandini. La cantante de Pamplona lo ha dado todo entre el público en los conciertos de la catalana e incluso sale en un corto que grabó el 22 de junio de 2021antes del concierto de Nits del Fòrum (Barcelona).

Las dos artistas habían coincidido meses antes durante el concierto de Alizzz la sala Razzmatazz. El cantante llamó a una y a otra para cantar sendas canciones sobre el escenario.

Amaia cantó El encuentro y Rigoberta Bandini, Amanecer.