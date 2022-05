Amaia estrena 'Cuando no se quién soy', su segundo álbum de estudio

Amaia estrena 'Cuando no se quién soy' // Universal Music

Siete meses de lanzar Yo invito, el primer adelanto, ya podemos disfrutar al completo de Cuando no se quién soy, el segundo álbum de estudio de Amaia. La navarra se ha tomado su tiempo para su segunda creación en la que se ha entregado en cuerpo y alma durante estos últimos años para sacar uno de sus trabajos más personales.

Amaia siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, y esta vez no iba a ser diferente. Así lo ha demostrado en las 10 canciones que alberga este disco, que siguen en su línea alternativa, con sonidos indie pop y unas letras que solo ella podría escribir.

¿Quieres saber cuáles son las canciones que se unen a Yo invito, Quiero pero no, Bienvenidos al show, Yamaguchi y La canción que no quiero cantarte?

Solo dos colaboraciones

En este disco ha querido prescindir en gran medida de las colaboraciones, por eso ha contado con las justas y necesarias. Solo dos de las 10 canciones de Cuando no se quién soy son junto a alguien más. Se trata de Aitana, su amiga y excompañera de Operación Triunfo 17, y el músico alternativo Rojuu.

Ya conocíamos ambas canciones, ya que han sido sencillos del disco. Quiero pero no ft Rojuu fue una de las primeras muestras de esta segunda creación que escuchamos. Salió a la luz el 24 de noviembre y fue el segundo single del álbum.

La canción que no quiero cantarte ft Aitana ha sido el quinto y último sencillo de este álbum. Una sorpresa para los fans de ambas y de OT que no ha pasado desapercibido y postula para convertirse en una de las canciones favoritas del disco.

Las cinco canciones que no conocíamos

No conocíamos la mitad del álbum pero ahora que hemos tenido la oportunidad de escucharlo entero podemos terminar de confirmar que espectacular trabajo que ha hecho Amaia en su segundo disco, y siempre manteniéndose fiel a su esencial.

Dilo sin hablar, La vida imposible, Pesimista, La persona y Santos que yo te pinte son las cinco canciones que terminan de componer esta joya musical. Pesimista es la única canción del disco que está escrita íntegra y exclusivamente por Amaia.

Un dato que tal vez no sabías es que C. Tangana ha estado presente en la creación de dos de las canciones del disco, figurando como escritor de Yamaguchi y La Canción que no quiero cantarte con su nombre original, Antón Álvarez Alfaro.