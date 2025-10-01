La canción con la que Taylor Swift rinde homenaje a George Michael en 'The Life of a Showgirl'

Apenas quedan dos días para que conozcamos The Life Of A Showgirl. Un disco con el que Taylor Swift abre paso a una nueva era de la que muy pronto conoceremos su nueva era. En ese tracklist de temas que ya nos avanzó la artista de Cruel Summer está Father Figure, un tema con el que le rinde un homenaje a George Michael en 1988 del mismo nombre. Una información que ha podido confirmar Billboard.

Cabe mencionar que las redes sociales se hicieron eco de la posible participación de George Michael como uno de los compositores del disco. Un dato que de momento no se sabrá hasta que tengamos el disco entre manos. Lo que sí es seguro es que Max Martin, Shellback y la propia Taylor aparecen en los créditos del disco, tal y como avanzó la propia artista en sus redes sociales.

Este tema llega 17 años después de que Taylor Swift versionará Last Christmas de Wham!, dúo del que formó parte George Michael hasta su desaparición en 1986.

El éxito de 'Father Figure'

Father Figurefigura como uno de los temas más exitosos del cantante. Una canción que forma parte de su disco debut Faith, lanzado en 1987. Esta canción refleja deseo y cariño por la persona amada. Un tema que consiguió coronarse como número 1 en el Billboard Hot 100 en 1988 y que casi llega a colocarse en el top 10 en las listas del Reino Unido.