Así fue el emotivo discurso de Taylor Swift en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco

La boda entre Selena Gomez (33) y Benny Blanco (37) no ha sido una más, ya que su enlace era uno de los más esperados dentro del panorama musical internacional. Así lo demuestran los 170 invitados que acudieron al evento, entre los que destacan Ed Sheeran, Camila Cabello, SZA o Finneas.

Sin embargo, la presencia de Taylor Swift es la que ha traído más conversación en redes sociales por su estrecha y bonita amistad con Gomez. De hecho, según señalan varios testigos al medio Daily Mail, la cantante de Shake It Off habría pronunciado un emotivo discurso durante la boda, celebrada el 27 de septiembre en Sea Crest Nursery en Santa Bárbara (California, Estados Unidos).

Lo que dijo Taylor Swift en la boda de Selena Gomez

Según una fuente anónima, el discurso de Taylor Swift fue "tan hermoso que algunos invitados lloraron", incluida la novia. La estadounidense habría hablado "sobre cómo ella y Selena han pasado por mucho juntas, tanto profesional como personalmente". Además, habría añadido "que siempre que a una de ellas le rompían el corazón por una relación fallida a lo largo de los años, siempre estaban ahí la una para la otra".

Swift habría asegurado que nunca ha visto tan feliz a su amiga como ahora, durante su relación con Blanco. Según Daily Mail, la artista habría dicho que "Selena finalmente se dio cuenta de que estaba bien con quién era y se concentró en ser solo ella" cuando "se enamoró de Benny". Para ella, los dos músicos hacen una "pareja perfecta".

Otra fuente de Daily Mail revela que Swift habló sobre "siempre respaldar a Selena y cómo son hermanas, y que si bien Selena puede ver a Taylor como la hermana mayor, Taylor ve a Selena como alguien que le enseña mucho".

La estadounidense también habría bromeado "diciendo que Selena la ganó en el altar, pero al menos ambas encontraron el amor de sus vidas", en referencia a su futuro enlace con Travis Kelce. Además, Swift habría definido a Blanco como "la persona más perfecta" para Gómez: "No es suerte que se hayan encontrado, es amor".

Más allá de la información filtrada sobre el discurso, en redes sociales circula una fotografía falsa de la boda donde aparece Taylor Swift junto a Selena Gomez, Ariana Grande y Miley Cyrus, posiblemente generada por inteligencia artificial.