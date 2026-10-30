Las canciones y artistas que no pueden faltar en tu playlist de Halloween

La música está ahí para acompañarnos en la noche más terrorífica del año. Halloween ya está aquí y en Europa FM queremos ponerle banda sonora a esta fiesta con una selección musical de miedo. ¿Te animas a descubrirla?

En Europa FM nos enfrentamos al fin de semana de Halloween con música. Porque muchos de nuestros artistas favoritos tienen en su discografía canciones imprescindibles para pasar una noche de miedo.

Son las que forman la banda sonora de este 31 de octubre y también entran en nuestra playlist Noche de Halloween, que hemos elaborado para que te acompañe en estos días y, si te has animado a montar una fiesta, sea el hilo musical de tu celebración.

Ava Max es una de las protagonistas de esta lista con Sweet But Psycho, una canción en la que pasa de la dulzura durante el día a ser una psicópata de noche. Junto a ella está, como no podía ser de otra manera Lady Gaga, con temas como Abracadabra, Bloody Mary o The Dead Dance.

Tampoco faltan en nuestra selección Billie Eilish con la canción Bad Guy o Beyoncé con Sweet Dreams, que nos recuerda que hay personas que pueden ser un dulce sueño aunque también una bonita y terrorífica pesadilla.

Michael Jackson también nos acompaña en esta noche de miedo con Thriller, todo un clásico del terror, y también lo hace The Weeknd con Blinding Lights y su vídeo inspirado en el cine de suspense y personajes como El Joker.

En en terreno nacional se cuelan en la playlist de Halloween Estopa con su canción Pesadilla, La Oreja de Van Gogh con la canción del mismo título y Fito y Fitipaldis, que nos recuerdan en Fantasmas que no todos tienen por qué ser malos.

Escucha la playlist completa y ponle banda sonora a tu fin de semana.