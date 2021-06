Canciones para celebrar el orgullo LGBTIQ+

A lo largo de la historia de la música, hay numerosas canciones que se han convertido en todo un himno de la diversidad, el respeto y la libertad. Recopilamos un puñado de esos temas que servirán para celebrar el orgullo LGBTIQ+.

Abba, Village People, Gloria Gaynor, Madonna o Queen son algunos de los artistas internacionales que pusieron música a la diversidad. En España, grupos como Alaska y Dinarama, Mecano o La casa azul tienen en su repertorio himnos musicales LGBTIQ+.

Repasamos algunos de ellos para poner música a la celebración del orgullo LGBTIQ+.

Abba - Dancing Queen

Village People - YMCA 

La Revolución Sexual - La Casa Azul

Gloria Gaynor - I will survive

The Weather Girls - It's raining men

Madonna - Express Yourself

Olivia Newton-John - Xanadu

Queen - I Want To Break Free

Village People - Macho man

Alaska y Dinarama - A quién le importa

Gloria Gaynor - I am what I am

Cher - Believe

Cyndi Lauper - Girls just wanna have fun

George Michael - Outside

Gloria Trevi - Todos me miran

Mecano - Mujer contra mujer