Nueve famosos que han dado un paso al frente por la lucha LGBTIQ+ en 2021

La lucha del colectivo LGBTIQ+ por visibilizar todo tipo de identidades y orientaciones sexuales y así acabar con la estigmatización de las personas que lo componen va consiguiendo logros día tras día.

La educación resulta un pilar fundamental para terminar con cualquier tipo de fobia, y las personas influyentes son también clave en esta tarea.

Por eso es tan importante que personajes públicos como cantantes, actores, estrellas de Internet o otras personalidades a las que admiran millones de personas —entre ellos miles de jóvenes y adolescentes— hablen abiertamente de su identidad o de su orientación sexual. Repasamos algunos de los que han dado un paso al frente este 2021.

Demi Lovato

En marzo, Demi Lovato se declaró pansexual, una orientación sexual que no le da importancia al sexo o género de las otras personas. Una persona pansexual es una persona que se siente atraída por otra independientemente del género con el que se identifique ésta ni con su sexo.

Unos meses más tarde, en mayo, Demi Lovato también se declaró de género no binario: "Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos vosotros. Me enorgullece haceros saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (ellos) en el futuro"

Lo hizo a través de un vídeo en Twitter explicando que esta decisión era el resultado de “mucho trabajo y autorreflexión” e invitaba a sus seguidores a “vivir su verdad”.

Elliot Page

En diciembre de 2020 Elliot Page se declaró transexual y no binario y explicó que empezaría a utilizar el pronombre 'él' para referirse a sí mismo: "No puedo expresar lo extraordinariamente bien que me siento tras perseguir a mi auténtico yo y amar finalmente lo que soy".

En mayo de 2021 Elliot mostró su primera imagen sin camiseta tras someterse a una cirugía torácica para extirpar el tejido mamario junto a la frase "el primer bañador de este bebé trans". Un paso más para normalizar a las personas transgénero.

Kehlani

La cantante de raíces mexicanas y españolas se declaró abiertamente homosexual en un vídeo en TikTok el pasado mes de abril. En las imágenes salía charlando con una amiga e interrumpió la conversación para dirigirse a cámara y decir: “¿Queréis saber algo nuevo sobre mí? Soy lesbiana”. Una frase que generó mucho humor en redes sociales ya que sus seguidores afirmaban que todo el mundo lo sabía menos ella.

En otro vídeo, volvió a reiterarse anunciando que es “gay, gay, gay”. En 2018, Kelhani se identificó públicamente como queer, pero esta fue la primera vez que lo hizo como lesbiana.

Sophie Turner

La actriz de Juego de Tronos ha aprovechado el mes del Orgullo para declararse abiertamente bisexual. Lo hizo a través de un divertido Instagram Story con gifs animados de la bandera bisexual y otro en que ponía “orgullo bi”.

Lo cierto es que esta no era la primera vez que habla sobre su orientación sexual. En 2019 durante una entrevista para Rolling Stone Sophie aseguró haber estado tanto con hombres como con mujeres antes de conocer a Joe Jonas, su actual pareja: "Yo me enamoro de las almas, no de un género concreto".

Sophie Turner se declara bisexual // Instagram @sophiet

Angel Olsen

La cantautora estadounidense ya había publicado varias imágenes de su pareja, la escritora y guionista Adele Thibodeaux, pero no fue hasta el pasado mes de abril cuando escribió la simple frase “soy gay” en una publicación con varias fotos de su chica. Una orientación sexual que reafirmó en otro mensaje a través de Instagram Stories.

Por su parte, Thibodeaux publica en su perfil de Instagram numerosos momentos del día a día junto a la cantante.

Becky Hill

La cantante británica, que saltó a la fama como concursante de la primera temporada de The Voice UK, habló sobre su sexualidad en Twitter con un seguidor que le preguntó directamente si “ya había salido del armario”.

Becky le respondió que no ha salido al 100% pero que cree que con el término que se siente más cómoda es queer.

“¡Creo que soy queer! Definitivamente me sentía incómoda al identificarme como heterosexual, o cualquier otra cosa, pero queer parece ser la identidad más adecuada para lo que soy ”, admitió.

El concepto “género queer” es un término general para las personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende la dicotomía hombre/mujer.

Carl Nassib

Carl Nassib ha hecho historia por ser el primer jugador en activo en la liga NFL en hacer pública su homosexualidad. Lo hizo a través de un vídeo de Instagram dirigiéndose a sus seguidores: "¿Qué pasa gente? Estoy en mi casa en West Chester, Pensilvania. Solo quería tomarme un momento para decir que soy gay. He tenido la intención de hacer esto desde hace tiempo, pero ahora es cuando me siento lo suficientemente cómodo como para sacarlo".

“Realmente tengo la mejor vida, la mejor familia, amigos y trabajo que un hombre podría pedir. Soy una persona bastante reservada, así que espero que entendáis que realmente no estoy haciendo esto para llamar la atención. Creo que la representación y la visibilidad son muy importantes ", concluyó.

Devin Ibañez

Muy pocos atletas profesionales homosexuales lo dicen abiertamente por la homofobia que hay en estos ámbitos deportivos.

En la misma línea que Nassib, el jugador de rugby profesional Devinb Ibañez quiso dar un paso al frente este mismo mes haciendo pública su homosexualidad: "Espero conocer a otros como yo jugando un alto nivel de rugby y con la esperanza de inspirar a la próxima generación de orgullosos jugadores de rugby LGBTQ".

“Me quedó claro que vivir mi vida con más transparencia y celebrar abiertamente a quien amo tendría un impacto positivo inmediato en mí y en mis seres queridos. Así que quiero comenzar el 2021 celebrando el amor de mi vida y mi socio [Fergus Wade] que ha estado conmigo en los altibajos de los últimos tres años ".

JoJo Siwa

La cantante y estrella de YouTube de la generación Z también quiso zanjar los rumores acerca de su sexualidad de una forma muy original.

Primero fue en un vídeo en TikTok donde se le veía haciendo un playback de Born This Way de Lady Gaga. Lo que llamó la atención fue la estrofa escogida para el vídeo: “No importa la vida transgénero, gay, heterosexual o bisexual, estoy en el camino correcto, bebé. Nací para sobrevivir”.

Tras el revuelo que causó el vídeo, al día siguiente JoJo publicó un selfi vistiendo una camiseta en la que podía leerse “La mejor prima gay de todos los tiempos”, sobre la imagen, la joven escribió “Mi primo me compró una camiseta nueva”, confirmando así su orientación sexual.