Las canciones de Justin Bieber, One Direction o Rihanna, "perfectas" para estudiar

El portal de música Spotify ha encargado a la Doctora en Psicología Clínica, Emma Gray, que está especializada en Psicología Educacional en el 'British Cognitive Behaviour Therapy and Counselling Service' de Londres, que investigara el efecto que la música tiene en el estudio.

La búsqueda desveló que es importante elegir la música correcta para la asignatura que estás estudiando y que eso estimula el aprendizaje y puede incrementar la concentración, aumentando además las probabilidades de mejorar académicamente.

El estudio divide en tres ramas académicas las recomendaciones musicales adecuadas para el tiempo de estudio. Así, la investigación detalla que los alumnos que escuchan música clásica mientras estudian con 60-70 latidos por minuto alcanzan una puntuación media de un 12% más en sus exámenes de Matemáticas. Según la doctora Gray, la melodía y el tono de la música clásica, como 'Para Elisa' de Beethoven, ayuda a los estudiantes a estudiar durante más tiempo y a retener mejor la información.

Por su parte, el lado izquierdo del cerebro suele procesar la información fáctica y resolver los problemas, que son las habilidades clave en Ciencia, Humanidades y Lenguaje. De esta manera, escuchar música con 50-80 latidos por minuto como We Can't Stop de Miley Cyrus y Mirrors de Justin Timberlake tiene "un efecto calmante" en la mente, y esto es propicio para el pensamiento lógico, permitiendo al cerebro aprender y recordar nuevos datos.

En cuanto a asignaturas como Lengua, Literatura, Arte o Idiomas, los estudiantes utilizan el lado derecho para procesar los pensamientos creativos y originales. En este caso, el estudio muestra que estos estudiantes deberían escuchar música pop y rock, como Firework de Katy Perry o I Can't Get No (Satisfaction) de The Rolling Stones, ya que producen un elevado estado de excitación que ensalza la creatividad.

"La música tiene un efecto positivo en la mente, y escuchar el tipo de música correcto puede en realidad mejorar el estudio y el aprendizaje. La música facilita que tu mente pueda aprender y de hecho, los estudiantes que escuchan música pueden hacerlo mejor que los que no lo hacen", ha explicado la doctora Gray.

Entre las listas que ha facilitado Spotify para cada rama académica, también se incluyen temas como Breakin Up de Gwen Stefani o Halo de Beyoncé (para ciencias y humanidades) o Sweet Child of mine de Guns N' Roses e It's my life de Bon Jovi (para lenguas y arte).