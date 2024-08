Las canciones más escuchadas de Michael Jackson para celebrar su 66 cumpleaños

Te interesa 15 años sin Michael Jackson: de qué murió el rey del pop y cómo se contó la noticia

El 25 de junio de 2009 todo el mundo se estremecía con la muerte del rey del pop. Michael Jackson fallecía a los 50 años en Los Ángeles, a prácticamente dos meses de su cumpleaños.

Hoy, 29 de agosto de 2024, el cantante hubiese cumplido 66 años. En Europa FM hemos decidido hacerle nuestro particular homenaje recordando sus cinco temas más escuchados actualmente.

1979: 'Rock With You'

Rock With You se incluyó en el disco Off The Wall. La compuso Rod Temperton, mientras que el propio Jackson se encargó de producirla junto a su inseparable Quincy Jones.

Los estadounidenses se contagiaron rápidamente de esta alegre canción de estilo disco, que permaneció un mes en lo más alto de las listas y posteriormente dio la vuelta al mundo.

1982: 'Beat It'

La canción nació como propuesta de su productor Quincy Jones, quien le retó a componer algo con un estilo parecido al del éxito My Sharona de la banda americana The Knack.

El resultado fue este tema sobre las bandas callejeras y sus duelos, para el que Jackson tomó como inspiración la película West Side Story, y que consiguió llevarse el premio Grammy a la grabación del año y el premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock masculina. El cantante lo incluyó además en su álbum Thriller, el disco más vendido de todos los tiempos.

1982: 'Thriller'

Imposible no conocer este tema incluido en el álbum del mismo nombre, pues revolucionó el mundo de los videoclips. Michael Jackson decidió convertir su vídeo en un cortometraje,una escena de película musical dirigida por John Landis. Los monstruos y criaturas que salen fueron el resultado de un espectacular trabajo de caracterización, y el videoclip fue número uno mundial. Es más, a día de hoy acumula 995 millones de visualizaciones.

1983: 'Billie Jean'

Billie Jean también forma parte de su álbum Thriller. Michael Jackson la compuso y Quincy Jones creó la magia en la producción, dando lugar a una canción que se llevó dos premios Grammy y el certificado de platino de la Recording Industry Association of America.

1987: 'Smooth Criminal'

Podemos encontrar Smooth Criminal en el séptimo álbum de estudio del artista, titulado Bad. Asimismo, el videoclip forma parte de su película Moonwalker, siendo su canción principal.

Lo más curioso, sin duda, es la historia de la chica en la que Michael Jackson se inspiró para escribir la letra: Annie, una joven parisina que murió ahogada en el río Sena, y a la que todos conocían por su particular sonrisa.

Según la leyenda, el médico que encontró el cadáver decidió hacerle una máscara mortuoria para inmortalizar su sonrisa, un modelo de máscara que se extendió y comercializó como elemento de decoración. Tal fue su repercusión que, en los años 50, un médico de primeros auxilios que se dedicaba a dar formación sobre reanimación cardiopulmonar decidió construir maniquíes para que sus alumnos practicasen mejor la maniobra, tomando como modelo para la cara la expresión facial de esas máscaras. De hecho, los maniquíes que se usan actualmente mantienen esa expresión facial.