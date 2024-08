Cinco reveladoras imágenes que retratan la evolución de Michael Jackson

Te interesa Aparecen nuevas imágenes de la transformación de Jaafar Jackson en el ‘biopic’ de su tío Michael Jackson

Michael Jackson es uno de los artistas que se ganó por derecho que su nombre estuviera escrito en las páginas más nobles de la historia de la música. Un creador prolífico que revolucionó los ritmos de su tiempo, combinando diferentes estilos con la visión y conocimiento de un experto.

Sin embargo, su figura se ha visto empañada por diferentes polémicas que abarcan desde una infancia traumática, acusaciones de abuso infantil, la paternidad de sus hijos o impactantes cambios físicos.

Con los Jackson Five

La primera incursión de Michael Jackson en el mundo del espectáculo se produjo acompañado de sus hermanos en el grupo The Jackson 5. Estos cinco jóvenes asombraron al público estadounidense en los años 60, que convirtieron a la formación en uno de los grupos más relevantes de la industria musical a pesar de su corta edad. De hecho, el joven Michael, de tan solo once años, ya destacaba sobre sus hermanos, demostrando el potencial que atesoraba.

Michael Jackson junto a su hermanos en The Jackson Five. | GTRES

A pesar de todo, el éxito de los Jackson 5 contaba con una cara muy amarga tras los bastidores. A lo largo de los años, Michael Jackson ha contado en varias ocasiones los maltratos a los que se veían sometidos él y sus hermanos por parte de su padre, Joseph Jackson, quien no dudaba en dar un paliza con el cinturón a sus hijos si fallaban durante los ensayos.

El Rey del Pop

Durante los últimos años de The Jackson 5 como grupo, Michael Jackson también lanzó diferentes discos en solitario. Una etapa en la que el ascenso de este niño prodigio logró consolidar su nombre como uno de los más destacados en la música de Estados Unidos durante los años 70 y 80, consiguiendo su gran hito en 1982 con la publicación de Thriller.

Michael Jackson dominó la escena musical durante la década de los 80. | GTRES

El rotundo éxito del álbum hace que muchos lo consideren como el disco que cambió la trayectoria de la música hasta ese momento. Un respaldo de la crítica que vino acompañado con siete Premios Grammy, un total de 65 millones copias en todo el mundo y el videoclip más trascendente de la historia.

Durante los siguientes años, la música de Michael Jackson también siguió siendo la protagonista, aunque ya comenzaron a circular noticias a principios de los 90 en los que se le vinculaba con caso de abuso infantil en su residencia y parque temático, Neverland.

Además y paralelamente a esas primeras informaciones, las continuas operaciones estéticas y la pérdida de su tono natural de piel comenzaron a acaparar más titulares que el trabajo del artista en los estudios, donde seguía creando nueva y exitosa música.

El episodio del balcón

Una de las imágenes más recordadas de Michael Jackson y que, en cierto modo, muestra la deriva del personaje, se produjo en noviembre de 2002. Asomado a un balcón del hotel Adlon de Berlín, el artista quiso mostrar a sus hijos a los fans que se congregaban frente al alojamiento.

Michael Jackson muestra a su hijo en el hotel Adlon de Berlín. | GETTY

Tapando su identidad con una toalla sobre los pequeños, Michael Jackson sostuvo por encima de la barandilla a sus pequeños e, incluso, sostuvo sobre el vació al más pequeño, Prince Michael II, despertando el terror entre los que allí se concentraban ante el peligro de que el bebé cayese desde una gran altura.

Abusos infantiles

La primera acusación de abuso sexual a menores de edad llegó en 1993, cuando la familia de Jordan Chandler, uno de los bailarines infantiles de Michael Jackson, demandaron al artista. Sin embargo, finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial para evitar los tribunales.

En 2005 llegó el más mediático de los juicios a los que se enfrentó el autor. La familia de Gavin Arvizo acusó a Michael Jackson de abusos sexuales durante la estancia del pequeño en Neverland como parte de las iniciativas del cantante de ayudar a niños con cáncer. Un proceso que duró seis meses y del que se acusó a Jackson de 10 delitos, aunque finalmente salió absuelto.

Michael Jackson llegando a los juzgados en 2005. | GETTY

La publicación Living Neverland en 2019, volvió a poner el foco sobre las sombras del artistas con las revelaciones que Wade Robson y Jimmy Safechuck, dos de los niños que habitaron Neverland en su infancia, hicieron en el documental, reiterando las acusaciones de abuso sexual.

This is It

El proyecto This is It, cuyo máximo exponente fue el documental homónimo sobre los preparativos, supuso el último intento del cantante por repcuperar el foco mediático sobre los escenarios por todo lo grande con una residencia en el estadio O2 Arena de Londres a modo de despedida de la música.

Michael Jackson durante la rueda de prensa de presentación de This is It. | GETTY

Una vuelta que se vio truncada por la muerte de Michael Jackson a causa de intoxicación aguda de propofol, un potente anestésico, por el que luego fue acusado por homicidio involuntario Conrad Murray, su médico personal.