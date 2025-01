Entre las canciones más radiadas de 2024, ¿cuál es tu favorita? Vota en la encuesta

Desde Taylor Swift hasta Dani Fernández, muchos son los artistas globales y nacionales que componen la banda sonora por excelencia del 2024, un año donde la radio ha ratificado su influencia en el panorama musical.

Si echamos la vista atrás, las canciones más radiadas en Europa FM durante 2023 fueron: Flowers de Miley Cyrus, Dance The Night de Dua Lipa, La bachata de Manuel Turizo, As It Was de Harry Styles y Nochentera de Vicco.

Las diez canciones más radiadas en 2024 en Europa FM

Un año después de los éxitos de 2023, Dua Lipa repite entre las canciones más radiadas de 2024 con Houdini. Otras dos cantantes femeninas de renombre global se unen a la albanobritánica. Son Beyoncé (con Texas Hold 'Em) y Taylor Swift, esta última gracias a un tema de 2019 incluido en su álbum Lover que ha resurgido con fuerza: Cruel Summer.

Por su parte, Vicco cede su puesto a tres compañeros españoles: Dani Fernández (Todo cambia), Ana Mena (Madrid City) y Abraham Mateo (Maníaca).

También forman parte de esta prestigiosa colección cuatro artistas internacionales menos conocidos que han dado un gran salto a su carrera este pasado 2024. Es el caso de Benson Boone (Beautiful Things), Tate McRae (Greedy), CYRIL (Stumblin' In) y Teddy Swims (Lose Control).