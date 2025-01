¡Ya tenemos favorita! Esta es la mejor canción entre las más radiadas de 2024, según los usuarios de Europa FM

Ana Mena, Dua Lipa, Taylor Swift, Abraham Mateo... Muchos son los nombres de artistas nacionales e internacionales, consolidados y emergentes, que han puesto banda sonora al año 2024 en Europa FM.

Por eso, para rendir un pequeño homenaje a los cantantes más escuchados, lanzamos una encuesta para que nuestros usuarios votaran por sus canciones favoritas entre las diez composiciones más radiadas en Europa FM durante el año pasado. ¡Y estos son los resultados con el top 10!

Top 10 canciones favoritas de los usuarios entre las más radiadas de 2024 en Europa FM

10. 'Stumblin' In', de CYRIL - 66 votos

El productor musical australiano CYRIL trajo al presente (y con buen gusto) el éxito de los 70 Stumblin' In, originalmente interpretado por Chris Norman y Suzi Quatro. La nueva versión, de 2023, se contenta con más de medio centenar de votos por parte de los usuarios de Europa FM, que sitúan el tema en el último puesto.

9. 'Texas Hold 'Em', de Beyoncé - 99 votos

El 2024 supuso una inspiración de estilo country para Beyoncé, quien se proclamó el año pasado como la estrella pop más destacada de lo que llevamos de siglo XXI, según la revista estadounidense Billboard. Tras el lanzamiento de Renaissance (2022), de sonidos pop dance, el disco Cowboy Carter y su sencillo Texas Hold 'Em conforman la segunda entrega de la trilogía de la artista.

8. 'Lose Control', de Teddy Swims - 104 votos

El estadounidense Teddy Swims ha saltado a la primera línea de la industria musical con un desolador y romántico tema titulado Lose Control. "Pierdo el control / Cuando no estás a mi lado / Me estoy desmoronando justo frente a ti, ¿no lo ves?", canta en el estribillo.

7. 'Beautiful Things', de Benson Boone - 105 votos

Con Beautiful Things, Benson Boone ha sonado por todo el mundo, llegando incluso a los primeros puestos de la prestigiosa lista Billboard Hot 100. En la composición, el estadounidense le pide a Dios que nunca le arrebate a su amante. "Y le doy gracias a Dios cada día / Por la chica que Él puso en mi vida / Pero sé que las cosas que Él me da / También las puede quitar", canta.

6. 'Greedy', de Tate McRae - 113 votos

Más de uno entre los usuarios de Europa FM ha escuchado en bucle el mayor éxito de la canadiense Tate McRae: Greedy, un tema donde la artista se pone por encima de un amor ya superado. "Yo también querría estar conmigo", dice en el estribillo.

5. 'Todo cambia', de Dani Fernández - 133 votos

Dani Fernández arrasó en la radio durante 2024 con Todo cambia, entre otros temas de su último discoLa Jauría. En este sencillo, que consigue situarse en la mitad de la lista, el cantante reflexiona sobre la transformación de una relación de amor: "No sé quién eres y no te hace falta / No te convence y luego todo cambia".

4. 'Cruel Summer', de Taylor Swift - 140 votos

2019 fue el año en el que escuchamos por primera vez Cruel Summer, una de las pistas del séptimo álbum de Taylor Swift: Lover. Sin embargo, gracias a su viralidad durante la gira The Eras Tour, la canción se lanzó como sencillo en 2023 y ha sonado con fuerza cinco años después de su estreno, demostrando el poder atemporal de la música.

3. 'Houdini', de Dua Lipa - 169 votos

Dua Lipa hizo bailar a todos en 2024 con su éxito Houdini, el primer sencillo de su álbum Radical Optimism con el que la albanobritánica continuó la estela de su mejor pop electrónico, como así lo demuestra el tercer puesto de la canción en el ranking de Europa FM.

2. 'Madrid City', de Ana Mena - 208 votos

Ana Mena sonó por todas partes con Madrid City, su mayor éxito del año pasado donde le canta a un amante fugaz: "Fuimos amor de verano en Madrid City / Y la verdad, no me sirve Madrid sin ti".

1. 'Maníaca', de Abraham Mateo - 435 votos

Y el primer puesto se lo lleva Abraham Mateo con un tema que vio la luz en junio de 2023. Se trata de su energética versión española de un clásico de los 80: Maniac, sencillo de Michael Sembello para la película Flashdance.

¿Cuál será el ranking del 2025?