Cantantes a los que les ha tocado la Lotería de Navidad: de Madonna a Rocío Jurado

¿Y si toca? Esa es una de las preguntas más recurrentes alrededor de la Lotería Nacional de Navidad, aunque las posibilidades siempre son muy reducidas.

Los números van del 00000 al 99999, por lo que hay un total de cien mil números distintos. De cada uno hay 1930 décimos, lo que supone 193 millones en total. Entre todos ellos está la combinación ganadora del Gordo de Navidad de 2024, así como el resto de premios.

Aunque parezca que nunca toca, a continuación recopilamos la información sobre cuatro cantantes a los que le ha tocado un pellizco, ya sea en la Lotería de Navidad, en la del niño o, incluso, en otros países...

Soraya

La cantante española Soraya tuvo la suerte de ser agraciada con un segundo premio de la Lotería Nacional de Navidad con un décimo que compartía con sus padres. Pero esta no fue la única vez en la que le tocó la lotería a Soraya, ya que en 2020 fue premiada en la Lotería del Niño con un boleto que le regaló su tío. Ella misma compartió la noticia en sus redes sociales, donde en un principio contó que no conseguía localizar la papeleta, hasta que dio con ella y pudo recibir el premio. "Obviamente, no me ha tocado El Gordo, pero me ha tocado", dijo.

Soraya | Gtresonline

Madonna

Según publican varios medios nacionales, Madonna también habría conseguido un premio en la Lotería de Navidad. No en España, sino en Italia. Aunque no hay confirmación al respecto, al parecer a la cantante le habrían tocado 120 mil euros. Según recoge El Debate, Madonna habría comprado varias participaciones durante su gira mundial de 2012, cuyo premio habría donado a organizaciones benéficas.

Madonna | Gtresonline

Rocío Jurado

También varios medios señalan que Rocío Jurado tuvo suerte con la lotería. La Vanguardia asegura que la artista confesó en una entrevista en 1991 que fue premiada tanto en la Lotería de Navidad como en la Lotería del Niño. Sin embargo, nunca concretó en cifras: "Nunca se dice lo que te toca, solo diré que el sorteo del Niño se ha portado pero que muy bien".

Rocío Jurado | Rocío Jurado

Fortu

Fructuoso Sánchez Prado, más conocido como Fortu, tuvo la suerte de comprar en 2015 dos décimos del quinto premio de la Lotería de Navidad. Así, el líder de la banda de heavy metal Obús habría recibido 12 mil euros.

Fortu en 2015 | Gtres

¿Qué más nombres se unirán a esta lista en el futuro?