Los números de Lotería que jugarían Rosalía, Taylor Swift y Dua Lipa

Con la Lotería Nacional hay para todos los gustos.

Por un lado, están los que juegan sin discriminar cifras y, por otro, los que eligen números muy especiales para ellos. Fechas especiales, combinaciones locas... La superstición juega un papel muy importante para estos últimos, que buscan ganar el premio Gordo por una divina coincidencia.

Como los números van del 00000 al 99.999, hay 100.000 números distintos. De cada número hay 1.930 décimos, lo que supone 193 millones de décimos en total. Entre todos ellos está la combinación ganadora del Gordo de Navidad de 2024. ¿Y si le tocase a alguna de nuestras celebrities? Queremos echarle imaginación a esta fecha tan especial y jugar a descubrir por qué número apostaría cada una de nuestras artistas de cabecera.

Taylor Swift - 13131

El 13 es, sin lugar a dudas, el número de la suerte de Taylor Swift.

La artista nació un 13 de diciembre de 1989 y, a partir de ahí, muchas anécdotas se han confabulado para que tengan que ver con el número 13. "Mi primera canción que se convirtió en número 1 (Our Song), tenía una intro de 13 segundos ¡eso ni siquiera lo hice a propósito!", contó la artista para MTV. Además, su primer álbum, Taylor Swift, consiguió la certificación de Disco de oro 13 semanas después de su publicación.

La estratosférica cantidad de dinero que Taylor Swift concede a los trabajadores de su 'The Eras Tour' | Gtres

Rosalía - 77777

"Pégate a mí que te doy suerte, soy tu número 7", canta Rosalía en Tuya, como si ella misma se identificase con uno de los números de la suerte más comunes.

Pero ojo que no es la única alusión que ha hecho la cantante a este número. "Me da igual si tu amor me compromete. Contigo apuesto to' al número siete", recita en su colaboración con Ozuna para Yo x ti, tu x mi.

Rosalía, en los premios Billboard 2019. | Getty Images

Dua Lipa - 21995

A Dua Lipa le encanta España y a nosotros nos encanta Dua Lipa.

La artista británica siempre celebra su cumpleaños en Ibiza, por que cae en pleno verano, en agosto, así que por eso hemos elegido una combinación que hace referencia a su fecha de nacimiento. Dua Lipa nació un 22 de agosto de 1995.