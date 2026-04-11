Carolina Durante se consagra en Coachella 2026: "Qué lejos han llegado los muchachitos"

Tres artistas españoles actúan este 2026 en el festival Coachella: Carolina Durante, Rusowsy y Mëstiza. Y el primero en fundirse con el público de Indio (California) ha sido el grupo liderado por Diego Ibáñez, el cual ha celebrado un espectáculo de doce canciones en el escenario Sonora.

"Somos Carolina Durante, una banda de Madrid. Es un placer estar aquí", ha dicho el vocalista tras Joderse la vida, el primer tema. A él le han seguido otros títulos como En verano o Probablemente tengas razón, hasta culminar con dos de sus mayores éxitos: Normal, su colaboración con Rosalía, y Hamburguesas.

Más allá de la tradición energía del grupo, uno de los mejores momentos del concierto ha llegado con Verdes, césped, cuando Ibáñez ha aprovechado la letra de la canción para celebrar su presencia en el evento: "Pero mis deseos nunca se cumplen... Mentira, porque si no, no estaría aquí tocando en el Coachella", ha dicho.

El festival ha compartido un vídeo-resumen en Instagram del concierto de Carolina Durante, y los fans no han tardado mucho en dejar sus comentarios: "¡Grandes! Qué lejos han llegado los muchachitos" o "Yo llegué aquí cuando todo esto era monte" son algunos de los mensajes.

Además, la banda ha publicado en redes sociales su propio cartel en Coachella, el cual dice: "BURGUERS. SOCCER. MY MOM". Por supuesto, se trata de una referencia al estribillo de Hamburguesas: "Porque fuera hay cosas preciosas / Hamburguesas, el fútbol, mi madre". Rosalía ha comentado en este post de Instagram para apoyar al grupo: "VAMOSSSSSSS", ha escrito.

Setlist de Carolina Durante en Coachella