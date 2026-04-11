Sabrina Carpenter lleva Hollywood al Coachella 2026 con muchos cameos y un setlist nuevo

Este viernes 10 de abril, el festival Coachella 2026 ha dado inicio con uno de los grandes nombres de su cartel: Sabrina Carpenter. "No puedo creer que sea la cabeza de cartel de Coachella. Bueno, en realidad sí, pero es mejor decirlo así, ¿no?", ha bromeado la estadounidense al inicio de su show.

La artista no ha escatimado en detalles y ha presentado sobre el escenario el show más ambicioso de su trayectoria, tal y como adelantó ella misma en una entrevista con Perfect. Así describe Variety su concierto: "Sabrina Carpenter trajo Hollywood, Broadway y una buena fiesta a la antigua usanza con una actuación desenfrenada, atrevida y repleta de éxitos. Hubo cambios de vestuario, elaborados decorados y apariciones especiales de famosos, pero ningún dueto".

Así, Sabrina Carpenter ha creado su propio universo hollywoodiense bajo el nombre "Sabrinawood", el cual ha aparecido en el escenario como recreación del título cartel de Hollywood Hills. Durante el show, la cantante ha incluido referencias a películas como Chicago y Dirty Dancing o a la icónica Marilyn Monroe.

Además, Carpenter ha contado con numerosos actores en forma de cameos: Sam Elliott interpreta a un policía amenazador en el vídeo introductorio, Susan Sarandon se convierte en 'la Sabrina Carpenter del futuro' con un emotivo monólogo de casi siete minutos, Corey Fogelmanis hace de camarero en un autocine y Will Ferrell da vida a un electricista.

En cuanto al repertorio, la estadounidense ha optado por canciones de varios discos, aunque la mayoría pertenecen a sus dos últimos trabajos: Man's Best Friend y Short n' Sweet. Además, Carpenter ha cantado por primera vez en directo temas como We Almost Broke Up Again Last Night, aunque no han faltado éxitos como Espresso o Manchild.

Setlist de Sabrina Carpenter en Coachella