Ceremonia de inauguración Mundial Qatar 2022: a qué hora es, dónde verla y quién canta

La ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol 2022, organizado por la FIFA y con sede en Qatar, se celebrará este domingo 20 de noviembre a las 17:00 horas. El primer partido del torneo es Qatar-Ecuador, pero antes de ver a los jugadores sobre el cesped, tedrá lugar la tradicional ceremonia de apertura.

Dónde verla y a qué hora

La ceremonia de apertura es un espectáculo en el que participan grandes figuras de la música internacional, sin embargo, debido a todo la controversia creada en torno al Mundial de Fútbol de este año por celebrarse en un país donde no se respetan los derechos humanos con leyes en contra del colectivo LGTBIQ+ y en contra de la individualidad de las mujeres, hay muchos artistas que se han negado a participar en él.

En España se podrá seguir la inauguración, al igual que todos los partidos del evento deportivo, a través de La 1 de TVE, de Movistar + y del canal Gol Mundial a las 16:00, hora española.

Son pocos los confirmados, pero presentamos a los artitas que formarán parte de esta ceremonia.

Artistas confirmados para Qatar 2022

Jung Kook, miembro del grupo coreano BTS, es el primer artista confirmado que actuará en la apertura del mundial de Qatar.

El artista actuará durante el acto de inauguración del mundial de este año, convirtiéndose así en el primer coreano en actuar en el mundial de la FIFA desde su creación en 1930. Además, Jung Kook será parte de la banda sonora del evento.

Se suman al coreano Maluma, Myriam Fares y Nicky Minaj, que protagonizan el nuevo himno del mundial de la FIFA llamado Tukoh Taka y lo presentarán ante el público de Qatar.

También se preve que los artistas Trinidad Cardona, Davido y Aisha interpreten la canción oficial del Mundial Hayya Hayya (Mejor Juntos) en el acto de apertura del mundial.

Además de en la propia ceremonia de apertura, tendrán lugar distintos eventos con motivo de la celebración del mundial en el parque Al Bidda, vinculado a la organización del Mundial, donde participarán artistas como Omar Montes, Julian Marley, Clean Bandit o Sean Paul.

Además, en las fechas en las que se disputa la copa, multitud de artistas internacionales tocarán en el país en el Doha Golf Club.Black Eyed Peas, J Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Craig David o Ne-Yo son algunos de los artistas que actuarán en este recinto independiente al torneo de fútbol.

Los DJ's Calvin Harris, David Guetta, Afrojack, Steve Aoki o Armin van Buuren también tienen conciertos independientes previstos en el país.

Los artistas que se niegan a asistir al mundial

Tras muchos rumores en los que se aseguraba que Dua Lipa sería parte del acto de apertura del mundial de Qatar, la artista se pronunció mediante Instagram para desmentir la información.

"Ni voy a actuar ni he estado implicada en negociaciones para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos, y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial", sentenciaba.

El músico británico Rod Steward aseguró en The Sunday Times que le ofrecieron más de un millón de dólares por participar en la inauguración del mundial, sin embargo, rechazó la oferta: "Me ofrecieron mucho dinero, pero lo rechacé porque no está bien ir a ese Mundial".

Además, comentó que si hubiera ido, como protesta tocaría The Killing of Georgie, una canción que trata sobre el asesinato de un amigo gay en la década de 1970.

Insistentes rumores hicieron que diferentes medios confirmaran que Shakira sería parte fundamental de la inauguración del mundial de Qatar, sin embargo, no se publicó ninguna confirmación oficial ni por parte de la FIFA, ni por parte de la artista.

Ahora, se comenta justo lo contrario, que Shakira no será parte de este acto de apertura. Fuentes cercanas a la cantante informaron a la agencia EFE que Shakira no cantará durante el mundial de Qatar.

Fuertes rumores afirmaban que J Balvin sería parte del acto de apertura del mundial de Qatar, debido, en parte, a que tendrá un concierto en el país en torno a la celebración del mundial el día 24 de noviembre en el Doha Golf Club.

Sin embargo, el representante del artista dijo a Noticias RCN y NTN24 que, debido a las críticas hacia Qatar por su trato a las mujeres, los trabajadores migrantes y las personas de la comunidad LGBTIQ+, J Balvin no asistiría a la ceremonia inaugural.

Chanel ha hablado a los medios de la posibilidad de ir y ha cambiado de opinión al respecto: "No, no voy a ir a Qatar. No es la canción del Mundial, es mi segundo single que ha sido seleccionado para apoyar a La Roja".

Pero no se ha quedado ahí, sino que ha defendido la decisión de Shakira de no actuar en Qatar: "Estoy de acuerdo con ella y yo no voy a ir por el mismo motivo"