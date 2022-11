De Rod Stewart a Dua Lipa: algunos de los famosos que han criticado que el Mundial 2023 se celebre en Qatar

Rod Stewart ha revelado que le ofrecieron más de un millón de dólares para actuar en el Mundial de Qatar 2023, sin embargo, lo rechazó por motivos éticos. No es el único personaje famoso que ha criticado que este evento se celebre allí.

En menos de una semana comienza el Mundial de Qatar 2023 y esto ha sido objeto de muchas críticas debido al régimen dictatorial qatarí que no respeta los derechos de las mujeres ni el colectivo LGTB. Así, la gran duda es saber quiénes serán los artistas que finalmente aceptarán actuar en la ceremonia inaugural.

Al principio, se rumoreó que Shakira, J Balvin, Dua Lipa, Black Eyed Peas, entre otros, podían ser los elegidos, aunque rápidamente comenzaron a salir noticias que desmentían esto.

Dua Lipa

La primera artista que se manifestó al respecto fue Dua Lipa, que no tardó mucho en dejar claro que ella no tenía ninguna intención de actuar en un país que no respetaba los derechos humanos.

"Actualmente hay muchas especulaciones de que estaré actuando en la ceremonia de apertura del mundial de Qatar. Ni voy a actuar ni he estado implicada en negociaciones para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos, y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial. Amor, Dua", puso en Instagram.

Rod Stewart

El cantante Rod Stewart, en una entrevista con The Sunday Times ha contado que le ofrecieron participar hace 15 meses pero se negó a ello. Concretamente, le iban a pagar "más de un millón de dólares", aunque lo rechazó porque "no le parecía correcto".

"Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas", ha recalcado Rod, quien siempre ha sido una persona muy comprometida con las causas sociales y hace varios meses acogió en su domicilio a una familia de refugiados ucranianos. Luego, les buscó y pagó una vivienda, así como la manutención y educación de sus hijos.

Ibai Llanos

Ibai Llanos fue invitado a Qatar para que retransmitiera en su canal de Twitch el Mundial, sin embargo, fue claro: "No me sale de los cojones y no lo voy a hacer", apuntó al subrayar que "ya había tomado la decisión".

"¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?", afirmó.

Mel C

Mel C, miembro de las Spice Girls, también ha criticado con dureza que el Mundial se celebre en Qatar. En una entrevista con Attitude, lo ha llegado incluso a calificar de "gilipollez". "Es codicia. Pueden intentar vender lo de que van allí a cambiar las cosas, pero es una gilipollez: se trata de dinero. Y es difícil apoyar del todo [a la selección inglesa] cuando sabes de dónde viene el dinero".

Jung Kook sí participará

Tras múltiples rumores que aseguraban que BTS participaría en el acto de apertura del mundial de Qatar, recientemente se ha confirmado que uno de sus miembros, Jung Kook, será parte del evento.

El artista actuará en el acto de apertura del mundial de la FIFA de este año, además será parte de la banda sonora del evento. Jung Kook es el primer coreano en actuar en el mundial de la FIFA desde su creación en 1930.

Todavía faltan algunos días y aún no se ha confirmado a los artistas que participarán en el Mundial, pero cada son más los críticos con ello.