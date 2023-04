Chanel y Abraham Mateo son puro fuego en el videoclip de 'Clavaito', su primera colaboración

Chanel está de vuelta tras una larga pausa en su carrera musical. La artista ha decidido unirse a Abraham Mateo para lanzar Clavaíto, una bachata discotequera con la que inaugura una nueva etapa musical. Hace varias semanas la pareja de artistas anunció por sorpresa esta colaboración, de la que habían dejado pistas previas en sus redes sociales.

La canción, escrita por los dos artistas y producida por Abraham Mateo junto a Edu Ruiz, cuenta una historia de desamor entre dos personas que, pese a haberse separado, demuestran que se siguen queriendo y no estar juntos les duele. No es de extrañar que como portada del single hayan escogido una rosa con espinas, la mejor metáfora del dolor.

Clavaito es una bachata irresistible que acompañan de un videoclip cargado de sensualidad. Dirigido por Willy Rodríguez y producido por The Panda Bear Show, Chanel regenta en el vídeo un club muy especial frecuentado por delincuentes y que tiene unas normas de acceso muy concretas.

La representante de España en Eurovisión 2022 está acompañada en este trabajo de su equipo baile habitual —Exon Arcos, Josh Huerta, María Pérez, Patricia Lozano, Pol Soto y Raquel Caurín— y otros rostros conocidos como el del actor Andrés García-Carro de Spanish King.

Las pruebas que despertaron las sospechas

La colaboración de Chanel y Abraham Mateo se ha confirmado después de meses de sospechas por parte de los fans de los dos artistas.

Todo empezó a mediados de febrero cuando la representante de España en Eurovisión 2022 subió a Instagram un story en el que se veía que estaba en un estudio de grabación y los más avispados se dieron cuenta de que era muy parecido al lugar de trabajo del intérprete de Señorita.

La prueba definitiva la compartió poco después el andaluz por error. En esta sala, Abraham Mateo tiene una pared en la que artistas que han estado allí le han escrito una frase y han firmado, como Ana Mena o Pol Granch. En una foto publicada en sus redes, se vio una peculiar firma con un corazón y los fans de Chanel se dieron cuenta que era la suya.

La confirmación llegó a mediados de abril. Los dos artistas grabaron un vídeo bailando para anunciar la llegada de su canción.

"Cuidaito que Abraham Mateo y yo venimos con to… #Clavaito", escribió Chanel al compartir un vídeo de 30 segundos en su cuenta de TikTok.

La letra de 'Clavaito', de Chanel y Abraham Mateo

[Intro: Chanel]

Y sigues clavaito, tan clavaito que duele

Tan clavaito que gusta

Tan clavaito que duele

Estar lejos de ti me asusta

[Chanel]

Se te ve tan bien con ella

Y no es que no me alegre por ti

Aquí estoy tras una botella

La cual me da el valor de decir

[Abraham Mateo]

Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada

Por dentro estoy llorando por ti (Ay, ay, ay, ay)

Paseo por la calle solo con un frío que ni en el Polo

Pensando que vienes a por mí

[Estribillo: Chanel]

Y sigues clavaito, tan clavaito que duele (Clavaito)

Tan clavaito que gusta (Clavaito)

Tan clavaito que duele (Clavaito)

Estar lejos de ti me asusta

[Chanel]

(Clavaito)

(Cla-clavaito, cla-clavaito)

(Y sigues clavaito)

(Cla-clavaito, cla-clavaito)

[Abraham Mateo]

Me ve' bien con ella y no es así

Y, aunque no me crea', sigo tras de ti

Y borro el historial cuando te busco

También soy el que te llama en oculto

[Chanel & Abraham Mateo]

Que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada

Por dentro estoy llorando por ti (Ay, ay, ay, ay)

Paseo por la calle sola, mismo perfume amapola

Pensando que vienes a por mí

[Estribillo: Abraham Mateo & Chanel]

Y sigue' clavaita, tan clavaita que duele (Clavaito)

Tan clavaita que gusta (Clavaito)

Tan clavaita que duele (Clavaito)

Estar lejo' de ti me asusta

[Chanel & Abraham Mateo]

Y sigues clavaito, tan clavaito que duele

Tan clavaito que gusta (Me gusta)

Tan clavaito que duele

Estar lejos de ti me asusta

[Estribillo: Abraham Mateo & Chanel]

Y sigue' clavaita, tan clavaita que duele (Clavaito)

Tan clavaito que gusta (Clavaito)

Tan clavaita que duele (Clavaito)

Estar lejos de ti me asusta

[Chanel]

(Clavaito)

(Cla-clavaito, cla-clavaito)

(Y sigues clavaito)

(Cla-clavaito, cla-clavaito)

Y sigues clavaito