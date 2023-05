Chanel anuncia las fechas de sus primeros dos conciertos

Chanel tiene planes para este verano. La cantante de Clavaíto y SloMo inicia su primera gira y este martes, en su visita a El Hormiguero, adelantó las dos primeras fechas. Las siguientes las desvelará a lo largo de los próximos días en sus redes sociales.

La intérprete que se divirtió en el programa con Pablo Motos y las hormigas Trancas y Barrancas visitará el norte y el sur de España. Arrancará en Galicia y seguirá en Andalucía.

Vigo - lunes 14 de agosto

- lunes 14 de agosto Málaga - sábado 9 de septiembre

Chanel visita Galicia

El concierto del 14 de agosto en Vigo es clave para la cantante, que recientemente aseguró en Twitter que tenía dudas sobre visitar Galicia.

"Me da miedo ir aún. No es broma jeje", escribió la cantante medio broma, medio en serio cuando un fan le preguntó si tenía planes de actuar en esta comunidad autónoma.

La cantante dio una respuesta ambigua a su seguidor que evocó las amenazas que recibió tras el Benidorm Fest 2022 y de las que habló en otra visita a El Hormiguero. "Me dijeron que iban a ir a Turín con una metralleta", le contó a Pablo Motos la intérprete, que quedó primera en la selección para Eurovisión por delante de Rigoberta Bandini (¡Ay, mamá!) y Tanxugueiras (Terra).

"Soy una mujer muy positiva, no me gusta decir que me lo amargaron, porque no es verdad, pero sí fue una sensación agridulce. Fue un aprendizaje".