Charli XCX responde a las críticas tras cantar con autotune en su concierto de Glastonbury

La cantante Charli XCX se ha consagrado con su último álbum, Brat, como una de las grandes estrellas pop a nivel mundial durante los últimos meses. Una repercusión que ha llevado a la británica a las primeras posiciones de las listas de éxitos y los puestos más destacados de los grandes festivales internacionales.

Su show en el festival Glastonbury era uno de los más esperados, además, desarrollándose en terreno de Reino Unido, por lo que la expectación del público era total. Sin embargo, tras su actuación, en la que cantó con autotune durante algunos tramos, varios asistentes han criticado el empleo de esta herramienta en redes sociales.

Unas críticas a las que la artista ha salido al paso en el mismo, posteando contundentes mensajes en X: "Me gusta la idea de que cantar con autotune deliberado te convierte en un fraude o que no tener una banda tradicional de repente significa que no debes ser un "artista de verdad". Es como la idea más aburrida de la historia. Bostezo, perdón, me quedé dormida".

Una idea en la que ha profundizado en más mensajes. "Pero para ser honesto… disfruto el discurso. En mi opinión, el mejor arte es divisivo y confrontativo y a menudo evoluciona hacia una cultura verdaderamente interesante en lugar de ser algo así como algo bueno, fácil de entender y algo olvidable".

Además, ha mandado una última indirecta hacia estos comentarios, incidiendo en el hecho de que algunos parecen escritos por personas más adultas que su público: "Estoy disfrutando mucho de estos comentarios con vibra boomersobre mi presentación en Glastonbury. Es súper fascinante para mí".

En cuanto al directo, Charli XCX dio la sorpresa al final del show proyectando un enigmático mensaje al final de su actuación en el podía interpretarse el final de su era Brat antes de dar paso a un siguiente proyecto.