Chenoa se defiende de las críticas y explica por qué dijo que quedó cuarta en OT por machismo

Te interesa Chenoa revela qué descubrió en OT y ha ocultado a sus compañeros durante 23 años

Han pasado más de 20 años desde que Chenoa se dio a conocer en Operación Triunfo y esa primera edición todavía continúa dando mucho que hablar.

Los exconcursantes han madurado y ven con perspectiva muchas de las situaciones que vivieron durante esa época en la que eran todos tan jóvenes, y detectan que algunas de estas no eran precisamente saludables.

Rosa López habló de cómo se sintió en esa época con Jordi Évole, Manu Tenorio también ha hablado de la presión que sentían por haberse convertido en un fenómeno e intentaron estirar esa edición al máximo inventándose galas especiales y grabando nuevos discos.

Recientemente, Chenoa reveló en una entrevista para El País como vivió quedar cuarta en el certamen. Lo hizo a raíz de que le preguntaran si había sufrido micromachismos a lo largo de su carrera.

"Y macromachismos. ¿Tú te crees que mi cuarto puesto en OT fue por gusto? Tengo muy claro por qué quede cuarta", empezó explicando la artista. "Nunca fui nominada, tan mal no lo hice. Quizá mi forma de ser, de hablar y de actuar era demasiado tosca para la época. Volvemos a lo mismo, creo que llegué demasiado pronto. Pero doy gracias. Este carácter te ayuda a salir sana y salva de muchas cosas y situaciones muy chungas delante de un varón", concluyó.

Estas declaraciones han sido muy aplaudidas, pero también muy criticadas por parte de aquellos que las han interpretado como que se creía mejor que sus compañeros.

Chenoa sea reafirma y se defiende de las críticas

En su paso por el podcast de La Pija y la Quinqui —de Carlos Peguer y Mariang que también tienen sección en Cuerpos especiales— Chenoa ha hablado de algunos momentos de su paso de OT, como qué descubrió y ocultó a sus compañeros hasta la fecha, y también ha abordado el tema de las críticas recibidas a raíz de la mencionada entrevista.

"Esto ha sido súper criticado. Yo lo expliqué porque me preguntaron si había sufrido micromachismo. Y yo le dije 'bueno, fue un macromachismo, en realidad. Yo quedé cuarta y si embargo nunca me habían nominado. Que era ya, ¿hola? Y luego, no solamente por eso. Creo que mi carácter no ayudó en ese momento", se ha vuelto a reafirmar.

"Entonces, no es una cuestión de que no se lo merece Rosa, o Busta o Bisbal. No era eso. Porque Rosa, perdóname, fue un machismo tremendo. Bajada de peso, no se qué... Había mucha cosa con connotación de ese calibre. Pero eran los 2000", ha matizado la presentadora de Tómatelo menos en serio.