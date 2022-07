Manu Tenorio, sobre su paso por 'Operación Triunfo': "Me causó un 'shock' psicológico"

Manu Tenorio ha tenido un fin de semana de reflexión. El cantante se ha sentado con Toñi Moreno para hablar del pasado en una entrevista en la que se ha sincerado sobre cómo le marcó su paso por Operación Triunfo.

"Lo que más me gustó fue el feedback que generó en la gente. La vivió como una etapa preciosa de su vida, y se sintió muy identificada con todos los compañeros de aquella edición", ha dicho el sevillano, que no solo tiene buenos recuerdos de su paso por el programa.

El boom que supuso OT1, con una media de casi siete millones de espectadores por gala, le pasó factura. "Me desbordó. En la carrera de cualquier artista las cosas se suceden poco a poco, pero el desborde de popularidad me causó un 'shock' psicológico muy fuerte. Me dio mucho miedo. ¡Es que nos conocían hasta en México!", ha reconocido el cantante, que tenía 26 años cuando entró en el concurso.

El duro golpe de la muerte de Álex Casademunt

Los 16 participantes hicieron una piña que, de alguna manera, han mantenido en el tiempo. Así, la repentina muerte de Álex Casademunt, el 2 de marzo de 2021 en un accidente de tráfico, supuso un duro golpe para todos los componentes.

"A mí me pegó una sacudida enorme este tema, como a todos los compañeros. Me acuerdo de que a las siete de la mañana tenía muchos mensajes en el teléfono", ha recordado el artista. "Fue una sacudida que me recorrió todo el cuerpo al ver tantos mensajes, te dabas cuenta de que algo estaba pasando. Tenía mensajes de Alejandro Parreño, de David Bisbal...", ha añadido.

Un año y medio después del fatal accidente, el cantante de 47 solo tiene buenas palabras para su compañero: "Nos ha dejado a todos muy descolocados porque era un tío extraordinario, con una personalidad arrolladora, el más polifacético de todos, y, para mi gusto, el más talentoso de todos. Se ha ido antes de tiempo, tenía muchísimo que ofrecer".