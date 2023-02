Chenoa revela qué descubrió en OT y ha ocultado a sus compañeros durante 23 años

Chenoa ha pasado por el podcast de La Pija y la Quinqui —cuya sección puedes escuchar cada viernes en Cuerpos especiales— donde ha estado chalando con Carlos Peguer y Mariang.

Entre otros temas, Chenoa ha revelado una curiosa anécdota que ocurrió en la Academia de OT cuando ella estaba participando en la primera edición. "Las cámaras de esa época se veían porque no eran ocultas. Entonces yo siempre me ponía con mi periódico y un café. Era la única que leía el periódico porque tenía esa manía", ha empezado explicando.

"Entonces la primera semana, veía que habían recortado un trocito de una página. Para que no sepas nada de lo que está pasando. Segunda semana, recortan un cuarto de una página". continúa explicando, manifestando su asombro de ese momento.

"La tercera semana, la mitad de una hoja. Y hubo una semana que habían quitado directamente una hoja entera. Y a la quinta semana empiezo a leer, y veo que se han olvidado de quitar las hojas", revela.

"Y eran cuatro hojas enteras poniendo a caldo a todos los concursantes. Y yo estoy leyendo el periódico así, que se habían olvidado, y veo que la cámara me enfoca", continúa explicando que, mirando a cámara, le hizo un gesto de "vaya tela".

A continuación, bajó el personal de producción corriendo para quitarle el periódico y Chenoa les dijo: "Os voy a dar esto que acabo de leer. No le conviene a ninguno de mis compañeros saber esto, pero tampoco me conviene que sepan que yo lo se porque no lo quiero contar. Hagamos el pacto de aquí no ha pasado nada".

"Este pacto se ha roto 23 años después", responde entre risas Carlos Peguer.