Chris Martin se convierte en un niño maltratado en 'Champion Of The World', de Coldplay

Coldplay acaba de lanzar el videoclip de 'Champion Of The World' , una de las canciones incluidas en su último trabajo Everyday Life . En él, Chris Martin es un niño que sufre bullying en el colegio y tiene problemas en casa, de los que consigue escapar gracias a la música.

Chris Martin en el videoclip de 'Champion Of The World' / Warner Music

Coldplay presenta el videoclip de 'Champion Of The World', el nuevo single de Everyday Life, su octavo álbum.

Dirigido por Cloé Bailly y producido por Caviar, Chris Martin se convierte en un niño que no tiene una infancia muy agradable. Al principio de la historia vemos cómo sus compañeros de colegio le pegan y en casa la cosa no mejora mucho más.

Pero este "pequeño" Chris Martin se refugia en la música para aislarse de sus problemas, trasladándose al imaginario lleno de surrealismo que caracteriza la banda.

El vídeo va acorde con la letra, la de un "campeón en el mundo" que, pese a los problemas, se esfuerza por ser mejor día a día. Siendo al final una letra optimista.

Coldplay lanzó Everyday Life en noviembre de 2019 y lo presentaron mundialmente en Amán, Jordania. Posteriormente ofrecieron un concierto en Londres a favor de una ONG ecologista.

Y por el momento, no tendremos más oportunidades de ver a la banda de Chris Martin en directo, ya que anunciaron que no harían gira de este disco hasta que no fuese "ecológicamente sostenible".

LETRA DE 'CHAMPION OF THE WORLD', DE COLDPLAY

I tried my best to be just like

The other boys in school

I tried my best to get it right

And died at every June

This mountainside is suicide

This dream will never work

Still the sign upon my headstone, write

"A champion of the world"

I tried my best to stay alight

Fly like a firework

I tried my best to taking flak

But my rocket ship reversed

No referee, don't stop the fight

Everyone can see I'm hurt

But I'll stand before conquistadors

'Til I'm champion of the world

and when I sail

I'm sailing west

(Though I might fail) knowing I might fail

But still I am hoping for the best

(In my dreams) and in my dreams

Onto my chest

She'll bring the colors and say

"I wandered the whole wide world

But baby, you're the best"

La, la, la, la, oh

Oh, oh, oh, ay

La, la, la, la

So I'm flying on my bicycle

Heading upwards from the Earth

I am jumping with no parachute

Out into the universe

I am E.T. on my bicycle

With this kid and I want more

I am riding on my rocket ship

And I'm champion of the world